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猴害嚴重擋不住啃食 雲林最快明年出現竹林衰敗死亡

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉山區竹林保留的母竹嫩筍今年遭獼猴大面積啃食，部分竹林已無母竹更新竹林。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉山區竹林保留的母竹嫩筍今年遭獼猴大面積啃食，部分竹林已無母竹更新竹林。圖／古坑鄉公所提供

近年台灣獼猴對農作物危害愈加嚴重，電圍網、驅猴人成效有限，雲林古坑鄉山區竹林保留的母竹嫩筍今年遭獼猴大面積啃食，部分竹林已無母竹更新竹林，就連縣府打造的竹創森基地也受到危害，最快明年就會出現竹林衰敗死亡，地方提出獼猴集中節育區及成立獵人隊等建議，希望林保署能盡快協助找出對策。

雲林縣古坑鄉草嶺山區私有及公有竹林逾1500公頃，筍農每年將新生竹筍保留部分作為母竹，以更新竹林，但近年母竹受獼猴危害嚴重，今年部分竹林母竹被獼猴啃食殆盡，全軍覆沒，不僅影響農民生計，生存危機已迫在眉睫。

獼猴族群擴張嚴重，防不勝防，草嶺村筍農李源富表示，他每天至少要到竹林巡視3趟，才能降低獼猴危害，日前因氣候不佳，「一天沒去看，筍母（台語，即母竹）全部被吃光」，他管理0.4公頃竹林，正常要有200支母竹，去年所剩無幾，今年慘到一支不剩，3年沒有母竹，竹林就會衰敗，他管理竹林30年，從沒遇過這樣的景象。

雲林縣石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲表示，以前看到的猴群約數十隻，現在動輒破百隻，就算看到了也不敢靠近，對於獼猴危害大家已束手無策，估計草嶺山區竹林約有逾8成面積受害，其中3成更是全面損失，就連縣府才剛打造的竹創森基地也有9成母竹無法成竹，去年就已損失嚴重，今年更慘，估計最快明年就會有竹林因此衰敗。

古坑鄉公所農經課長蔡歆雁表示，農業部補助防堵獼猴危害農作物的方式為架設電圍網、雇工驅猴，但電圍網有地形限制，對於山區高大型作物難以發揮成效，古坑鄉目前有21名驅猴人，但難以掌握猴子何時出現，成效非常有限，獼猴危害加上筍農年紀大，部分竹林因而廢耕。

日前立委劉建國召集林保署及鄉公所等人現場勘查，研議對策，古坑鄉長林慧如提出成立獼猴節育安置示範區想法，避免猴群持續擴張，筍農則希望成立獵人隊，減少獼猴危害農作物，林保署仍在研議。雲林縣府農業處副處長蔡耿宇表示，縣府有協助爭取農業部設置電圍網的補助，也有補助公所雇工驅猴，會與相關單位研議是否還有其它方式驅猴。

雲林縣古坑鄉山區竹林保留的母竹嫩筍今年遭獼猴大面積啃食，部分竹林已無母竹更新竹林。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉山區竹林保留的母竹嫩筍今年遭獼猴大面積啃食，部分竹林已無母竹更新竹林。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉山區竹林保留的母竹嫩筍今年遭獼猴大面積啃食，部分竹林已無母竹更新竹林，就連縣府打造的竹創森基地也受到危害。圖／雲林縣石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲提供
雲林縣古坑鄉山區竹林保留的母竹嫩筍今年遭獼猴大面積啃食，部分竹林已無母竹更新竹林，就連縣府打造的竹創森基地也受到危害。圖／雲林縣石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲提供
雲林縣古坑鄉山區竹林保留的母竹嫩筍今年遭獼猴大面積啃食，部分竹林已無母竹更新竹林。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉山區竹林保留的母竹嫩筍今年遭獼猴大面積啃食，部分竹林已無母竹更新竹林。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉山區竹林保留的母竹嫩筍今年遭獼猴大面積啃食，部分竹林已無母竹更新竹林，就連縣府打造的竹創森基地也受到危害。圖／雲林縣石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲提供
雲林縣古坑鄉山區竹林保留的母竹嫩筍今年遭獼猴大面積啃食，部分竹林已無母竹更新竹林，就連縣府打造的竹創森基地也受到危害。圖／雲林縣石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲提供
雲林縣古坑鄉山區竹林保留的母竹嫩筍今年遭獼猴大面積啃食，部分竹林已無母竹更新竹林。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉山區竹林保留的母竹嫩筍今年遭獼猴大面積啃食，部分竹林已無母竹更新竹林。圖／古坑鄉公所提供

古坑 台灣獼猴 雲林

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