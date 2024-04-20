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東門派出所首展 林臥雲書畫嘉義

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市僅存日治時期警察機關歷史建築「東門派出所」，經6年修復去年完工，活化轉型文化基地，文化局定27日至8月30日舉辦首展。 記者魯永明／攝影
嘉義市僅存日治時期警察機關歷史建築「東門派出所」，經6年修復去年完工，活化轉型文化基地，文化局定27日至8月30日舉辦首展。 記者魯永明／攝影

嘉義市僅存日治時期警察機關歷史建築東門派出所，曾被譽為諸羅古八景之一「萬山倒影」，經6年修復去年完工，活化轉型文化基地，文化局定27日至8月30日舉辦首展，以嘉義首位台籍醫師詩人、一代儒醫兼文學家林臥雲書詩畫來書寫嘉義，透過動靜態及ＡＲ互動，欣賞林臥雲文學世界。

東門派出所位在鬧區東市場公明路與共和路口，建於1923年，2010年登錄歷史建築，警局展開修復，去年建成百年，市長黃敏惠視察工程，期待營運串連火車站願景館、興中派出所轉型青創基地旅客服務中心、新二通及西市場，為地方創生注入動能。

文化局招標委託廠商策畫首展，昨天策展人員進場，當活化派出所大門打開，民眾對木造古色古香派出所重現眼前，發出讚嘆，但要等到開展才能進入參觀。

東門派出所位在過去商業經濟發展繁盛「東門町」，是橫跨時代空間，蘊藏嘉市歷史記憶與生活經驗，留有日治時期警察制度、政治、經濟與社會痕跡。空間位居嘉義歷史發展重地，是多位歷史重要藝術文化領袖生活場域。以鑑往知來為核心，使文學、藝術活化歷史空間，發展為文化基地，使珍貴歷史現場，重新成為人們生活場景。

東門派出所首展林臥雲（1881-1964年），本名林玉書又稱雪庵主人、香亭、六一山人、筱玉、玉峰散人，嘉義水上人。詩書畫俱佳、善繪竹松、習西醫、好蘭藝、圍棋，與張李德和、賴雨若等齊名，經歷清末、日治與民國時代，是研究台灣史重要資產。

嘉義 歷史建築

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