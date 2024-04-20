台南殯葬工程傳綁標 黃偉哲允查明

台南市議會定期會昨天開議，議員林美燕質詢指有媒體報導，新營福園殯葬設備斥資幾億元要改善，爆出綁標爭議，市長黃偉哲說報導有出入，民政局長姜淋煌也強調「一切依法處理」，在議員要求下，黃偉哲允諾由政風處調查釐清，是「無風不起浪還是有人要興風作浪」，以正視聽。

為提升台南火化量能及淨零排放目標，台南市殯葬管理所4月10日公告火化設備標案，總預算高達2.14億多元，「新營福園殯葬專區擴建案火化爐及空氣汙染防制設備統包工程」標案，將原有5具火化爐提高至8具，設置4套2對1型空氣汙染防制設備，5月8日開標。

投訴人指火化設備標案廠商內定，不僅規格為2家特定廠商量身打造，還罕見將廠商產品清單附在標單。

投訴人認為，該產品為業界最耗能、維運成本最高，廠商產品涉及獨家代理，質疑涉嫌綁標，要求相關單位徹查。

姜淋煌說，投訴人所提請示環境部沒有違反空汙條例和方式，會謹慎處理，5月8日截止開標，廠商有疑義可表示意見，目標是將火化爐設施做到完善，只要能達到要求目標都樂意接受，沒有限定廠商的事，投訴業者有疑慮可陳情給殯葬所。

標案內容符合法規，開標前開放廠商詢問溝通，絕無為特定廠商量身訂作；請示環境部也認為這種方式未違反空汙條例。民政局表示，火葬場標案內容，問過中央單位沒違法疑慮。

殯葬管理所表示，因應台南溪北地區人口老化火化業務需求增加，規畫新營福園擴建案，依政府採購法並依環評審查結論，以及業務需求製作採購招標文件，採購方式採取統包工程並以最有利標決標進行，本案4月10日在政府採購網公告招標至5月8日截止投標，標期規定時間內未有廠商提書面異議，「媒體錯誤報導，與事實不符」。