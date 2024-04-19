陳建仁視察濁水溪讚有風無沙 當地人：終於不是紅目猴

行政院長陳建仁今天南下雲林縣視察濁水溪揚塵防制成果指出，中央近5年投入21億元施作水、綠覆蓋及防洪植栽林帶、河道整理等，讓沿岸居民終於擺脫「呷飯攪沙」生活，也透過自然工法實現淨零碳排，他宣布將再斥資8.78億元執行為期3年的第3期計畫，防制手段不中斷。

陳建仁說，準總統賴清德時任行政院長，多次到濁水溪勘查揚塵問題，他當時指示成立跨部會治理平台，經費無上限，由經濟、農業、水利、教育及地方政府分頭領軍，進行水、綠覆蓋及植栽造林覆蓋等防制措施，5年來終將沙漠變綠洲，長年沉痾獲得改善。

濁水溪揚塵影響最大季節在春冬兩季，以往風速每秒5公尺時危害最嚴重，沿岸居民無處不布滿一層厚厚細沙，甚至影響能見度，當地人自嘲，在環境中走一圈被蓬粉沙打到，不僅臉會痛，還會變「紅目猴」。

陳建仁說，經過兩期工程，除改善裸露地達1萬2849公頃，揚塵日也從最高59次降至2次，現在風速達每秒8公尺或超過10公尺，居民生活已不再受影響，過去風頭水尾的地方，現在已可在戶外辦桌請客，另也就地取用原來最令人頭痛的沙，作為硬體設施材料。

經濟部水利署第4河川分署說，第3期計畫已於1月核定編列8.78億元，將延續部會合作方式，持續推動源頭管理、環境保護及水井維護工程、施作河畔林等，另規畫建置環境教育中心等相關軟硬體設施，打造成濁水溪沿岸指標性生態廊道。

陳建仁今在雲林縣長張麗善、立法委員劉建國及多名鄉鎮長、民意代表陪同下視察濁水溪沿岸，隨後赴麥寮南亞廚餘堆肥場視察雲林縣環保局轉廢為能垃圾全循環專案成果。

張麗善指出，縣府與南亞公司合作，利用廚餘製成「雲溉肥」，前年獲得農業部肥料登記證，除可增加土壤肥力，經社區、學校農園試驗，也能達到友善環境生態平衡，種出無毒作物，保護土地也形成良善農業循環經濟。