快訊

黃子佼持7部未成年性影像緩起訴 高檢署發回續查

大陸宣布20日起對台「聚碳酸酯」徵反傾銷稅 經濟部回應了

黃曙光才剛請辭召集人 網媒爆潛艦國造「機密信函外洩」文件內容曝光

台灣府城隍廟祈福活動 邀外籍生體驗考運文化

中央社／ 台南19日電

炎炎考季逼近，向來被考生視為祈求考運大熱門的台灣府城隍廟，4月27日、28日舉辦祈福活動，今年首度邀請外國學子參與體驗這項獨特文化，由英語導覽員全程解說。

台灣府城隍廟透過臉書（Facebook）宣布，4月27日、28日將舉辦「求學迎考，步步高陞」，主活動是「獨占鰲頭」，屆時將迎請府城隍、考功司、學政司三神尊坐駕廟埕。

此外，台灣府城隍廟5月每週六將安排上、下午各1場「金榜題名」巡禮祈願，帶領考生走1趟「台灣府城隍廟」專屬求學迎考助運、府城限定「高陞之路」，再回到府城隍廟行祈願禮。

廟方今年更首度邀請外籍生加入考試祈福活動，涵蓋瑞典、波蘭、英國、美國、日本、越南、泰國、菲律賓和印度等30名來台南學華語的外籍生，由英語導覽員全程解說。

廟方表示，今年考試祈福活動將由身穿古代書生袍、身揹竹簍的書生帶領學子從廟前出發，前往清代考棚遺址參觀，再到孔廟向至聖先師致意，最後回到台灣府城隍廟進行團體祈福，透過角色扮演感受古代考生仕途之路的艱辛。

位於台南市中西區的台灣府城隍廟是國定古蹟，建於明鄭永曆23年（1669年），當時廟名是承天府城隍廟，也是台灣最早的官建城隍廟，歷經多次修建，最早整修紀錄是清領時期康熙32年（1693年），也是出現廟名的最早文獻紀錄。

台灣府城隍廟內供奉二十四司，是府城隍爺的屬官，其中「考功司」考核官吏人事成績，「學政司」管理人類教育和考運，因和考運、升遷有關，最受青睞，不管何時，總可在2尊神像前看到祈願紅紙，尤其是大考將來之際，不時有考生上香祭拜，祈求金榜題名。

台南 國定古蹟 城隍廟 外籍生 考運

延伸閱讀

台北喜來登與台南「阿霞飯店」攜手打造「府城美食節」！20款料理還有「松葉蟹吃到飽」

相關新聞

陳建仁視察濁水溪讚有風無沙 當地人：終於不是紅目猴

行政院長陳建仁今天南下雲林縣視察濁水溪揚塵防制成果指出，中央近5年投入21億元施作水、綠覆蓋及防洪植栽林帶、河道整理等，...

吃飯不再攪沙！濁水溪揚塵改善有成 陳建仁：穩定效果續做第3期

行政院長陳建仁今天視察濁水溪河川揚塵防制成果表示，從2017年起政院編21億元預算進行2期防制後，揚塵大幅減少，最近再核...

花2億更新殯葬所火化爐被爆涉嫌綁標 黃偉哲：送政風查明釐清

台南市議會第4屆第3次定期大會今天開議，市議員林美燕質詢指有媒體報導，新營福園殯葬設備斥資幾億元改善，卻爆出綁標疑義，市...

雲林消防局獲贈四輪驅動車助山區救災 仿農民設置噴霧機

雲林縣3月23日單日發生65件雜草火警，消防人員疲於奔命，山區部分路段狹窄、爬坡不易，增添救災困難，弘隆環保服務有限公司...

翁章梁訪美12天 盼結合高科技產業打造嘉義小矽谷

嘉義縣長翁章梁今到亞洲無人機AI創新應用研發中心與無人機業者座談，明天起至5月1日將率隊前往美國，參加4月23日至25日...

白河木棉花季更有看頭 林初埤投入7000萬活化明年完工

曾名列全球十大花道之一的台南白河林初埤木棉花道，每年花期總會吸引許多遊客前來，木棉花道沿著埤塘周邊及道路綿延近2公里，7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。