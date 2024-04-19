台灣府城隍廟祈福活動 邀外籍生體驗考運文化

炎炎考季逼近，向來被考生視為祈求考運大熱門的台灣府城隍廟，4月27日、28日舉辦祈福活動，今年首度邀請外國學子參與體驗這項獨特文化，由英語導覽員全程解說。

台灣府城隍廟透過臉書（Facebook）宣布，4月27日、28日將舉辦「求學迎考，步步高陞」，主活動是「獨占鰲頭」，屆時將迎請府城隍、考功司、學政司三神尊坐駕廟埕。

此外，台灣府城隍廟5月每週六將安排上、下午各1場「金榜題名」巡禮祈願，帶領考生走1趟「台灣府城隍廟」專屬求學迎考助運、府城限定「高陞之路」，再回到府城隍廟行祈願禮。

廟方今年更首度邀請外籍生加入考試祈福活動，涵蓋瑞典、波蘭、英國、美國、日本、越南、泰國、菲律賓和印度等30名來台南學華語的外籍生，由英語導覽員全程解說。

廟方表示，今年考試祈福活動將由身穿古代書生袍、身揹竹簍的書生帶領學子從廟前出發，前往清代考棚遺址參觀，再到孔廟向至聖先師致意，最後回到台灣府城隍廟進行團體祈福，透過角色扮演感受古代考生仕途之路的艱辛。

位於台南市中西區的台灣府城隍廟是國定古蹟，建於明鄭永曆23年（1669年），當時廟名是承天府城隍廟，也是台灣最早的官建城隍廟，歷經多次修建，最早整修紀錄是清領時期康熙32年（1693年），也是出現廟名的最早文獻紀錄。

台灣府城隍廟內供奉二十四司，是府城隍爺的屬官，其中「考功司」考核官吏人事成績，「學政司」管理人類教育和考運，因和考運、升遷有關，最受青睞，不管何時，總可在2尊神像前看到祈願紅紙，尤其是大考將來之際，不時有考生上香祭拜，祈求金榜題名。