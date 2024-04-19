吃飯不再攪沙！濁水溪揚塵改善有成 陳建仁：穩定效果續做第3期

行政院長陳建仁今天視察濁水溪河川揚塵防制成果表示，從2017年起政院編21億元預算進行2期防制後，揚塵大幅減少，最近再核定8億元經費進行第3期防制，穩定以往的成果。

陳建仁下午到濁水溪出海口生態基地視察經濟部水利署濁水溪河川揚塵防制成果。他致詞表示，本來今天要來視察「風飛沙」卻沒看到，可見揚塵治理有成效。

陳建仁說，2017年現任副總統賴清德當行政院長時，民進黨立委劉建國、前立委蘇治芬就在立院提出建議防制濁水溪揚塵，那時行政院推動濁水溪河川揚塵防制改善計畫特別方案，前2期編列新台幣21億元預算。

陳建仁指出，以往只要風速在每秒5公尺時，揚塵就很嚴重，吃飯就愛攪沙，透過水利、造林、災難防制方式改善後，風速每秒達8公尺都不會有揚塵，風速超過10公尺只會產生少部分揚塵。

陳建仁強調，最近再核定8億元經費，進行第3期防制。除了穩定以往成果，要加強綠覆蓋與水覆蓋措施，讓揚塵受到更好的管控。

水利署說，防制揚塵方式包括水覆蓋、石圍籬、綠覆蓋等，落實高灘地使用管制，於汛期後東北季風期間調節生態基流量。並加強河岸裸露地植樹，進行防風林復編及撫育，強化復編防風林植樹，加速推動造林綠化面積。

地方人士指出，揚塵主要發生於每年9月至翌年4月，亦即東北季風盛行季節，濁水溪揚塵問題已存在超過百年，主因是河床裸露地受強風吹拂引起揚塵，以前揚塵時節吃飯都會吃到沙。