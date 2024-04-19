花2億更新殯葬所火化爐被爆涉嫌綁標 黃偉哲：送政風查明釐清

台南市議會第4屆第3次定期大會今天開議，市議員林美燕質詢指有媒體報導，新營福園殯葬設備斥資幾億元改善，卻爆出綁標疑義，市長黃偉哲說報導有出入，民政局長姜淋煌也強調「一切依法處理」，在議員要求下，市長黃偉哲允諾由政風處調查，釐清是無風不起浪，還是有人要興風作浪，以正視聽。

為強化台南火化量能提升及淨零排放目標，台南市殯葬管理所4月10日公告火化設備標案，總預算高達2.14億多元，「新營福園殯葬專區擴建案火化爐及空氣汙染防制設備統包工程」標案，將原有5具火化爐提高至8具，並設置4套2對1型的空氣汙染防制設備，全案5月8日開標。

有人投訴指火化設備標案的廠商早已內定，不僅規格為2家特定廠商量身打造，還罕見將廠商的產品清單附在標單上。投訴人認為，該產品為業界最耗能、維運成本最高，且廠商的產品涉及獨家代理，質疑涉嫌綁標，要求相關單位徹查。

姜淋煌說，投訴人所提經請示環境部沒有違反空汙的條例和方式，這部分會謹慎處理，5月8日才截止開標，廠商有任何疑義可表示意見，目標是將火化爐設施做到非常完善，只要能達到要求的目標都樂意接受，根本沒有限定廠商，投訴業者有疑慮可正式陳情給殯葬所。

台南市殯葬管理所表示，因應台南市溪北地區人口老化火化業務需求增加，殯葬管理所著手規畫新營福園擴建案，依政府採購法第26條規定並依環評審查結論，以及業務需求製作採購招標文件，採購方式採取統包工程並以最有利標決標方式進行，本案於113年4月10日在政府採購網公告招標至5月8日截止投標，標期規定時間內未有廠商提出書面異議。

民政局長姜淋煌在議會答詢表示，標案內容都符合法規，開標前也開放廠商詢問溝通，絕沒有為特定廠商量身訂做。日前已請示環境部，環境部也認為這種方式根本沒有違反空汙的條例。民政局表示，火葬場標案內容，問過中央單位沒有違法疑慮，而且5月8日才開標，這期間只要有任何建議都能反映溝通。