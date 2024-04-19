雲林消防局獲贈四輪驅動車助山區救災 仿農民設置噴霧機

雲林縣3月23日單日發生65件雜草火警，消防人員疲於奔命，山區部分路段狹窄、爬坡不易，增添救災困難，弘隆環保服務有限公司董事長林奇弘得知，今捐贈一輛四輪驅動消防救災警備車，消防局仿效農民用農用噴灑機滅火，在車上配備噴霧機，提升古坑山區救災便利性及安全性。

上月23日雲林縣發生多起雜草火警，古坑麻園村因消防人車無法第一時間抵達，30多名村民在村長廣播下，合力以農用噴灑機、水桶、竹掃把滅火。

消防局認為，山區救災必須簡便、迅速，考量草嶺、樟湖位處山區且多處崎嶇狹小山路的轄區特性，弘隆公司董事長林奇弘今捐贈雲林縣消防局第一大隊草嶺小隊一輛四輪驅動消防救災警備車，由消防局長林文山、縣長張麗善代表受贈，

草嶺、四輪驅動消防救災警備車僅2.1噸重，較傳統救災車動輒12噸至15噸重簡便，迴轉半徑小，在崎嶇狹小路段容易行進，機動性佳，可迅速到達現場執行救災工作，車上配備1噸水箱及山林火災搶救灑水噴霧機及100米延伸管，藉此提升消防救災量能，維護草嶺、樟湖鄉親的生命財產安全。

張麗善表示，感謝很多善心企業，對於政府沒有辦法完全做到的部分，能夠全力來協助，這幾年來，縣府在古坑草嶺地區不只是消防分隊的設置，包括觀光醫療站都已經成立，在在顯示雲林縣對於地方居民及遊客安全的重視。