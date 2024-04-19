故宮南院增設戶外大型象棋裝置藝術 坐看水岸美景
故宮南院至善湖旁階梯近日新設象棋裝置藝術，依明朝「適情雅趣」書中一幅棋局擺設，共19顆黑、白棋子，材質為花崗岩、每顆逾百公斤，實際作用是讓旅客可坐著看水岸美景。
故宮南院臉書近日貼文指出，戶外象棋裝置位於水岸舞台前階梯平台，不僅提供了一個展演的場所，更是一個觀景平台，民眾可以坐在石製的象棋上，欣賞水岸美景、水舞與夕陽。
故宮南院表示，象棋裝置設計靈感源自於故宮典藏的文物「玉象棋」，並配置棋盤平台，此外也增加平台面積和地底燈、階梯燈的設置，帶來璀璨的視覺效果。
此外，棋子的布局是以明朝隆慶四年（西元1570年）金陵徐芝、會稽陳學禮兩人收集整理的「適情雅趣」象棋棋譜中第22局「及第思鄉」擺設而成，共有19顆。
故宮南院說，象棋裝置每顆直徑是64公分、高20公分，重逾百公斤，材質為黑、灰花崗岩，歡迎民眾來坐。
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