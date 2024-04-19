嘉義市文化路觀光夜市 遊客隨地便溺

嘉義市文化路觀光夜市商圈中央第1商場，民怨商圈中段沒公廁，常有遊客到陰暗巷道隨地便溺，市府建設處說，會加強標示周邊公廁資訊，活化文化商圈舊興中派出所，打造青創基地兼旅客中心，結構補強工程已上網招標，年底修復完工，提供旅客服務中心及公廁。

文化路商圈中央第1商場林姓屋主住家緊鄰文化路，巷弄昏暗，竟成遊客「方便」地點，住家周邊以廢棄單車架圍籬。為解決隨地便溺不文明現象，立委王美惠要求修建中的文化路郵局設觀光廁所。市府建設處協調友善店家提供廁所，加強標示周邊公廁資訊段，加速辦理打造舊興中派出所青創基地兼旅客服務中心工程。

興中派出所1987年竣工，屋齡37年，面積690平方公尺，建物地下1層、地上3層，2003年裁撤做檔案室，配合活化舊興中派出所計畫，去年搬遷清空。市府計畫打造青創基地兼旅客中心，預算926萬8千元去年通過。

建設處說，舊興中派出所在921大地震前興建，為建築安全，目前正辦結構補強工程案招標，預計7月底完成結構補強，接著室內裝修進場，預計年底完工。活化舊興中派出所，場域將打開，與文化商圈店家及遊客互動，除青創場地提供遊客服務諮詢，並以策展傳達二通文化歷史及產業演進故事。