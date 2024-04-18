勞工育樂中心轉型為旅宿添生力軍 台南白河關子嶺富野溫泉會館啟用

台南市白河區關子嶺勞工育樂中心經市府勞工局重新招商，由富野集團旗下關子嶺富野溫泉會館取得經營管理權，經市府觀光旅遊局輔導並會同相關單位會勘及審核，本月16日取得旅館業登記證，也為當地旅宿業增添生力軍。

市府觀光旅遊局長林國華指出，關子嶺勞工育樂中心原為提供勞工休閒、住宿及會議特定場所，依發展觀光條例第70-2條規定，供特定對象住宿場所，應於民114年2月5日前完成旅館登記，取得登記證及專用標識始得繼續營業；富野集團取得經營管理權後即提出旅館設立申請，16日正式取得旅館登記證，是繼成大校友會館、南市農會走馬瀨農場歐式旅館後，南市政府輔導特定對象住宿場所轉型一般旅館成功的案例，讓前來台南旅客有更多泡湯、住宿、休憩選擇。

市長黃偉哲表示，關子嶺溫泉是南台灣著名的溫泉鄉，也擁有全台獨一無二的泥漿溫泉，關子嶺富野溫泉會館擁有各式不同房型共75間客房，期待未來不僅是提供住宿、餐飲的場所，更可成為一個融合、休閒、養生、展覽、課程、會議及藝文活動據點。更多台南旅遊景點、民宿等相關資訊，可上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。