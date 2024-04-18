千萬整修南市橄欖球場爆草皮不整、布滿石頭？體育局回應了

台南市議會民政教育委員會召集人市議員蔡宗豪接獲運動員陳情，去年舉辦全運會市府花費上千萬的預算整修，卻爆出草坪不整、石頭遍地等甚至在球場邊就有尖銳的基座，委員會今天前往會勘，直呼太誇張。市府體育局回應會虛心檢討，去年爭取體育署經費整建後符合標準也順利完成比賽，對於議員所提缺失會持續優化改善。

民政委員會蔡宗豪、周麗津、林冠維及林美燕、李啟維、余祝青等議員，今天到現場會勘後指出，不敢相信這是去年底花費上千萬所整修出來的球場，橄欖球場內部草坪不完整，更誇張的是，當初為了選手安全而轉移的變電箱，過了半年，地基、拆卸過後留下的尖銳物品仍在原地，還沒處理，如今看起來十分危險。

先前李中岑也提出過場內石頭非常多，今天會勘發現的確有非常多大大小小的石塊散佈在場地周圍，另外，今天也發現，運動場的排水措施僅做前面的門面，球場的後方完全沒做，蔡宗豪說，台灣有梅雨季、颱風天，排水措施甚為重要，要求盡快改善。

體育局說，市立橄欖球場自民國59年興建竣工使用迄今已逾40年，球場老舊，去年藉由承辦112年全國運動會的契機，向體育署爭取經費整建，主要項目包含球場看台、室內空間、新闢球員休息室、草坪及噴灌系統、消防設備等，在符合體育署場地合法取得使用執照的前提下進行整修，並於賽前完工驗收提供比賽使用。

全運會期間共8縣市代表球隊於場地內進行17場賽事，各縣市代表隊對於可在全國唯一橄欖球標準場地進行比賽均感到滿意，因設施的完善，在賽程中也未有任何球員因場地設備問題導致受傷，足見工程已符場地標準。

因其後又有多項賽事舉辦，因15人制比賽時常會有爭球情形發生，對於場地破壞性大，去年12月在籌辦元坤盃比賽前緊急停止使用並進行草皮養護，順利在今年元月完成比賽，國內外參賽的11支球隊亦對球場草皮及設施養護狀況感到滿意。

對於去年完工後有某些時段草皮狀況不佳，體育局已進行檢討，並預計委請專業廠商就草皮進行養護，目前正辦理發包。

另場地排水措施部分，原球場排水方向為前後兩條排水溝，因前面排水溝破損嚴重，整修工程僅針對前面水溝破損處重新施作排水，且場地完工前經歷颱風及豪雨侵襲，現場排水順暢無積水情形，相關項目皆依合約施工及辦理驗收。

體育局長陳良乾表示，市立橄欖球場為全國唯一橄欖球場標準場地，目前也是最優質的橄欖球場地，針對議員反映缺失，體育局虛心接受，為更優化場地，後續將盤點尚需改善設施，爭取經費進行改善。