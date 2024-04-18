台南車燈大廠燦揚積極進用身障者 陳建仁「感動再感動」

因應51勞動節即將來臨，行政院長陳建仁今在台南市長黃偉哲、勞動部長許銘春及立委陳亭妃等人陪同下，前往璨揚企業股份有限公司參訪，除肯定企業超額進用身心障礙者外，對於璨揚董事長黃文献視員工為家人的企業文化，讓陳建仁感動再感動，直呼「自己要學習的還很多」。

陳建仁表示，每一位身障朋友都應享有平等且公平參與就業的權利，且身障者實際上在各個方面的表現都相當的好，許多技術性比賽也能看見身障者名列前茅，站在政府的立場上，當然希望各企業都能讓身障者有機會發揮一技之長。

陳建仁提到，今天看見璨揚積極進用身障者，不僅對待員工如同家人，也讓身障員工發揮長才，成為企業重要的人力資本，更造就極高的留任率，實為業界表率，期許更多企業能共同促進身心障礙者就業，建構友善職場環境。

黃偉哲也說，璨揚進用身障員工不僅符合法令規定，更彰顯企業的社會責任，員工在璨揚實踐人生，璨揚也因員工願意付出得以擴張事業版圖，真正創造勞資雙贏，市府未來將持續與璨揚合作，也盼更多幸福企業深耕台南。

勞動部勞發署雲嘉南分署提到，身心障礙者在就業上相對不容易，勞動部近年來透過公私部門分工合作，提供專業服務協助身障者適性就業，去年度已協助3萬5千人次就業，也期勉璨揚能持續扮演領頭羊角色，帶動國內事業單位響應，共造無障礙且友善的職場環境。