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雲林機車駕訓班加碼補助 張麗善超有感：不用千元就能換保障

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（騎車者）今天試上機車駕訓班課程，宣布雲林縣加碼補助機車駕訓考照計畫每人1300元。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（騎車者）今天試上機車駕訓班課程，宣布雲林縣加碼補助機車駕訓考照計畫每人1300元。記者陳苡葳／攝影

為提升機車族騎乘安全、強化道路安全及防衛駕駛觀念，雲林縣政府配合中央推動機車駕訓考照計畫，提供1200個名額、每人可申請1300元補助，縣長張麗善今天宣布加碼，只要通過合作機車駕訓班訓練考照者，每人可再獲1300元，等同雙重申請者最高可領2600元；縣府加碼補助的名額沒有上限，滿18歲以上民眾即可參加。

縣警局統計，112年度雲林縣交通事故發生總數1萬1432人，比前一年同期增加591人，在所有事故中機車事故率占67%，經分析，機車交通事故肇事原因以未注意車前狀況、未依規定讓車為主，多半是跟自身不當駕駛行為有關。

張麗善指出，機車是縣民主要交通工具之一，自從5年前開辦機車駕訓補助計畫後，到去年度止違規風險已降至59%，肇事風險則降至36%，明顯比以往進步。

張麗善認為，參加機車駕訓班是最直接能讓駕駛人遠離道路風險的有效方式，她今天宣布，縣府加碼補助參訓者每人1300元，加上原先交通部所補助的1300元，滿18歲以上欲考照且參加駕訓者，每人最多可領2600元補助費用，也就是每人花不到一千元就能參訓、考照，換得人身安全保障。

縣府交通工務局長汪令堯說，縣內東泰、永慶及新馬等3家駕訓班為縣府合作機車駕訓場所，不分戶籍、年滿18歲以上民眾均可報名參訓，於11月30日前考取駕照即獲補助。

交通工務局表示，機車駕駛班訓練課程時數共16小時，除術科實地教學，模擬實際上路後道路實境，另包含6小時汽車構造、交通法規及駕駛道德等學科課程，並融入各項防禦駕駛觀念，教導民眾騎車上路前，學習到最完善的交通安全觀念。

雲林縣今起加碼補助機車駕訓考照計畫每人1300元，加上中央原先提供的補助，等同每人至多可獲2600元。記者陳苡葳／攝影
雲林縣今起加碼補助機車駕訓考照計畫每人1300元，加上中央原先提供的補助，等同每人至多可獲2600元。記者陳苡葳／攝影

交通事故 張麗善 雲林 風險

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