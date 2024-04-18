國境之西地標台西海螺圓環受損 原創教授出面協助修復

已有30多年歷史的雲林縣台西鄉海園觀光區「海螺圓環」，龐大的球體地景藝術曾是國境之西的地標象徵之一，很多人不知這座台灣西海岸最大的球體藝術建築，是出自台藝大美術學院長何恆雄之手，歷經多年海風侵蝕，內部許多精美海洋陶藝作品已嚴重毀損，雲林縣府將邀請原創作者協助修復，搭配週邊美化，期讓台西「海螺圓環」風華再現。

為發展西部觀光，民國74年間雲林縣府以2億餘元，在五港村西側開發廣達67公頃的「台西海園觀光區」，並在入口處建造一座高10公尺、寬25公尺的「海螺圓環」地景藝術，縣府指出，該建築採球體設計，內外以剪粘和馬賽克手法，用超過5千顆貝殼拼貼而成，不同的海洋生物族群的構圖，彩亮繽紛，走進球體宛若進入海洋世界，中間豎立一座「台西海螺」，被地方稱為「海螺園環」。

偌大的海園觀光區招商不易且乏於管理致荒廢多年，2013年縣府曾有意爭取整建園區，但無疾而終，使園區荒廢至今。縣府文觀處長陳璧君表示，最近地方對重建「台西海螺」景觀的聲音日增，尤其這座具有國境指標意義的建築，無論是創作沿革、工法甚至使用的材料都很特別，基於維護歷史原創精神，縣府特地拜訪創作者的台灣藝術大學美術學院前院長何恆雄期能出面協助。

現年82歲的何恆雄，日前還專程到縣府說明海螺的創作歷史及修復技法，帶來他所收藏當年的陶窯配件模型及工程書圖等資料，期能提供給未來修復參考之用，陳璧君說，何教授1992年創作台西海螺，取名「福海」，完工後仍不時回來檢視作品，得知地方有意修復也見其成，提供原創資料更是彌足珍貴。

陳璧君指出，目前整座建築內外的螃蟹、魚群、貝殼等陶藝均已嚴重毀壞，也缺乏排水，遇雨積水，未來修復將一併改善，周邊則配合縣城鄉發展處進行整體規畫，包括設置光環境、綠美化植栽，讓這座超過半甲子的建築風華重現，找回台西人共同回憶。