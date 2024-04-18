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雲林西瓜進產季！甜度直逼13度「沙又甜」 顧客詢問熱烈

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣二崙鄉有西瓜故鄉之稱，現已進入產季，今年品質更勝以往，平均甜度直逼13度。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙鄉有西瓜故鄉之稱，現已進入產季，今年品質更勝以往，平均甜度直逼13度。記者陳苡葳／攝影

雲林縣二崙鄉有西瓜故鄉之稱，現已進入產季，去年西瓜王得主廖金昌之子廖營餘今天忙著在濁水溪的園裡採收，今年氣候條件合宜，品質更勝以往，本期預計採收8成左右，目前小瓜產地價每台斤成長約2元，平均甜度直逼13度，口感又沙又綿，多汁香甜，吸引不少團單、散客搶先詢問預定。

廖營餘說，從4月15日起開始入園採收西瓜，由於今年生長期沒有下雨，因此更需要防治蚜蟲、紅蜘蛛等病蟲害，加上人工成本，雖然栽種成本增加，不過幸於3月遇上一波日夜溫差大的環境，促使西瓜甜度往上提升，脆度也不遜色。

縣府農業處統計，112年度縣內西瓜總面積約713公頃，主產地在二崙、崙背、西螺及四湖等鄉鎮。二崙鄉長鍾東榮說，今年西瓜品質佳，自強果菜市場的小瓜價格每台斤約8至10元，大瓜則每台斤12元起跳，價格比去年提升。

鍾東榮說，預計下周進入盛產旺季，鄉公所於5月4日在自強果菜市場舉辦西瓜節，屆時將準備3至5萬台斤西瓜免費供應讓民眾試吃，並規畫販售區提供消費者採買選購。

雲林縣二崙鄉有西瓜故鄉之稱，現已進入產季，今年品質更勝以往，平均甜度直逼13度。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙鄉有西瓜故鄉之稱，現已進入產季，今年品質更勝以往，平均甜度直逼13度。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙鄉有西瓜故鄉之稱，現已進入產季，去年西瓜王得主廖金昌之子廖營餘今天忙著在濁水溪的園裡採收，今年氣候條件合宜，品質更勝以往。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙鄉有西瓜故鄉之稱，現已進入產季，去年西瓜王得主廖金昌之子廖營餘今天忙著在濁水溪的園裡採收，今年氣候條件合宜，品質更勝以往。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙鄉有西瓜故鄉之稱，現已進入產季，去年西瓜王得主廖金昌之子廖營餘今天忙著在濁水溪的園裡採收，今年氣候條件合宜，品質更勝以往。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙鄉有西瓜故鄉之稱，現已進入產季，去年西瓜王得主廖金昌之子廖營餘今天忙著在濁水溪的園裡採收，今年氣候條件合宜，品質更勝以往。記者陳苡葳／攝影

消費者 濁水溪 西瓜

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