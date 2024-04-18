台南得獎數冠全國！5校拿教育部閱讀磐石獎 教師康伶妃摘推手獎

2024閱讀磐石獎揭曉，台南市有西港國中、安南國中、東區勝利國小、北區立人國小、安平區億載國小等5校獲獎，得獎數居全國之冠；安南區海東國小教師康伶妃也榮獲個人閱讀推手獎，為台南爭光。

西港國中以「SIGA書香客-跟著香味去閱讀」方案獲獎，校長王宏寶表示，學校推動閱讀理念是「閱讀是一輩子最好的陪伴」，將西港特色刈香、胡麻香等元素融入閱讀，在充滿書香的校園中以「西港學」發展閱讀，培育出因閱讀有自信、認識而認同在地文化，建立閱讀與自學力的學生，並成為自主學習行動家。

安南國中以「安中悅讀，樂活台江」獲獎，校長蔡佳宏說，學校透過「以台江為本」的閱讀課程，運用「喜愛閱讀、策略閱讀、素養閱讀」的架構讓台江孩子從認識土地、意識本土環境衝擊到探究台江議題，並能解決問題，凝聚台江文化意識，進而實踐「人文美感國際觀，勤學活力安中人」的理念。

安平區億載國小以「億載小書蟲—慢讀加溫記」方案獲獎，校長林志政分享，科技進步，讓閱讀的腳步變得急促匆忙，億載團隊帶領孩子重拾對閱讀的樂趣與被書本感動的感覺。學校透過藝術、歷史、永續等議題，引領孩子品味書香，並以閱讀3層次「想、享、饗」，培育跨領域能力，讓孩子能在閱讀中學習覺察自我、學習探究與思辨，閱讀越加溫，悅讀越精彩。

北區立人國小以「I 古立今‧樂學古蹟·E遊閱讀仙境」方案獲獎，校長王全興表示，以孩子自身I（我）作為I（愛）學習的主體，立基於古蹟閱讀場域，結合E化數位科技輔助學習，作為立人閱讀推動理念，並以「創思讀」、「廣泛讀」、「愉悅讀」為閱讀推動短中長期目標，配合時代脈動，蓄積能量，不間斷由校訂課程、圖書館利用教育及多元文本教學，引導學生在古蹟與美學中閱讀，培育具備感受力、統整力、探究力的三足鼎「力」立人學子。

東區勝利國小以「跨域閱在地，勝利躍國際」方案獲獎，校長葉和源說，勝利國小的閱讀從兒童全人發展出發，以自發、互動、共好的理念，建構「閱讀為基礎、走學為行動、語言為工具、資訊為界面」的學習環境，落實於學校閱讀課程，形塑具有「人文素養、公民意識、環境關懷、國際視野」的終身學習者。

獲得個人閱讀推手獎的康伶妃分享，「了解自己」、「認識在地」、「探索世界」是她推動閱讀教學重要向度，這3個向度環環相扣，雙向並行；期待學生在對外探究及回應的同時，也能時時回歸自我、內省覺察，並嘗試溝通表達，一起踏上了解自己、認識在地、探索世界的旅程。