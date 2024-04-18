機車不強制兩段式左轉！南市一口氣再取消「7路段」182處路口

台南市試辦開放機車行駛內側車道及路口不強制兩段式左轉，經分析，試辦路段機車左轉事故發生原因多為機車騎士鬼切造成，統計數據也呈現開放後道路整體行車風險並未明顯提高，交通局將於本月27日再開放中西區民生路、182線仁德區至關廟區等7路段共182處路口，另後續將規畫以擴充交通工程能量，加速推動並全面開放單向2車道路型的道路。

交通局表示，考量開放範圍所需工作量，27日（周六）起先針對民眾較常反映的7路段開放，包含東區裕永路（平實八街至永康復興路）、中西區民生路（湯德章圓環至臨安路）、安平區民權路（中華西路至安北路） 、南區大成路（新都路至金華路）、北區西門路（成功路至公園北路）、安南區怡安路（安和路至長溪路）及橫跨仁德區、歸仁區、關廟區的182線中山路（仁德中正路至關廟台19甲線），總計開放的路段達17.65公里及182處路口。

上述路段將提前3天派工移除強制機車兩段式左轉標誌，並增設相關指示牌面，27日凌晨零時起，機車即可行駛這些路段的內側車道，並於路口選擇於內側車道直接左轉、或於外側車道進行兩段式左轉，路面上禁行機慢車標字預計6月底前完成刨除，標字未完全刨除前，警察局也將配合在開放路段不舉發違規行駛禁行機慢車道。

交通局長王銘德指出，去年10月、12月分梯次針對中西區中正路、府前路等9條單向2車道路型的路段，已實施的9條路段總長14.75公里共計202個路口，路段型態包含中央分隔及標線分隔路段、路口型態包含三色號誌及閃光號誌路口，經統計試辦近半年數據，受傷事故件數計529件，其中機車涉入的事故件數計401件，比較去年同期事故件數496件、機車涉入462件，顯示9條試辦路段整體事故件數尚無因開放機車直接左轉而明顯增加；另所有事故中肇事原因涉及機車直接左轉僅約20件，其中有14件是機車在最外側車道直接左轉導致，顯示開放機車於路口直接左轉並未明顯增加道路行車風險。

王銘德表示，市長黃偉哲多次在道安會報關心試辦成果，並要求如試辦成效良好應加速全面推動，經交通局檢討試辦成果及綜合考量目前標線調整施工能量，後續將分兩階段逐步達成全面開放。經盤點原府城6區及永康區共計46條路段屬於單向2車道路型，扣除已試辦9條路段，尚有37條道路尚未開放；另加上新增盤點鄰近的仁德區、歸仁區符合路型的6條路段，合計將有43條路段尚待開放。

此外，為加速達成全面開放目標，交通局將盡速擴充標線工作能量，預計於下半年針對原府城6區、永康區、仁德區及歸仁區等尚待開放的36條路段採一次性全面開放，同時開放前路段上如有路面更新工程，既有禁行機慢車標字即不再繪設，相關標線、標誌調整以113年底全數完成為目標。至於其它行政區及公路局權管的省道路段，後續也將逐步展開盤點工作，並以113年底前全面開放為目標。