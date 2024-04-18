夢幻粉紅隧道！台南沙崙科學城聯外道路成賞花祕境

台南沙崙科學城是由中央領軍、地方合作開發的產業重鎮，南市府積極開闢聯外道路，使沙崙成為南關線的核心地帶，與周遭行政區形成15分鐘內的生活圈；其中歸仁13路延伸至關廟五甲路，當年種植的紅花風鈴木已綠樹成蔭，如今花季期間，花團錦簇猶如粉紅繡球，花瓣遇風掀起粉紅波浪，整條聯外道路頓時成粉紅隧道，成為賞花秘境。

台南市經發局表示，沙崙智慧綠能科學城是大南方S廊帶的地理核心，目前可透過聯外道路銜接歸仁、仁德、關廟的市區，使沙崙成為南關線的核心地帶，與周遭行政區形成15分鐘內的生活圈。並透過台86快速道路串連國道與南科，進駐沙崙的相關廠商可在1小時內抵達南科，支援半導體業相關服務需求。

目前紅花風鈴木盛開的歸仁13路，是黃偉哲上任第一年就開始動工，將歸仁13路與五甲路、台19甲道路銜接起來，在2021年1月啟用後，成為兩邊住民的主要往來道路，並紓解台86下關廟的車潮。同時期通車另一條聯外道路，就是高發3路銜接歸仁凱旋路二段 (南154線)，這條南北向道路加速沙崙與歸仁六甲、崙頂之間的來往，也讓周遭民眾前往沙崙車站更方便。

經發局長林榮川表示，交通網絡的成形對招商至關重要，目前全區進駐率超過90%進駐廠商147家，就業人數超過1900人，招商重點在於淨零科技、資訊安全、與智慧科技相關應用，國科會資安大樓與經濟部綠能科技示範場域均在持續招商中。

經發局指出，緊鄰大台南會展中心的武東段276-1地號產業專用區土地，有4.3公頃的基地正在招商中，歡迎有意設置商辦、旅館、休閒服務、研發中心的業者，與南市府投資招商單一窗口 ，專線0800067795，或沙崙智慧綠能科學城辦公室 （06）3032110 聯絡。