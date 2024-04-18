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稻熱病現蹤嘉義 縣府籲農友加強巡田與防治

中央社／ 嘉義縣18日電
秧砧欉內之稻熱病病斑。圖／研究人員提供
秧砧欉內之稻熱病病斑。圖／研究人員提供

天氣變暖，嘉義縣大林、溪口、太保和民雄等地稻田近日發現水稻葉稻熱病，農業處呼籲農民應檢查稻叢基部是否出現大量病斑，注意葉片是否凹陷，若出現葉稻熱病須盡速進行防治。

農業處今天發布新聞稿指出，稻熱病菌會對稻葉及稻穗造成危害，初期葉片上會出現紅褐色或暗綠色病斑，隨病勢發展，病斑呈現紡錘狀且病斑周圍為黃色，中間為灰褐色，有時造成葉片黃化。

農業處農林作物科長李秋瑩說，稻熱病好發於連續高濕度的環境，當氣溫劇烈變化時會更加嚴重，高氮肥、密植而通風不良的稻田更容易發生。

農民若發現病斑應即時進行防治工作，移除秧砧，避免田間感染擴散，並且減少施用氮肥避免植株過度徒長，葉壁變薄，降低對病害的抗性，可添加含矽元素的肥料強化植物抗性。

李秋瑩表示，農民可在植物保護資訊系統、台南區農業改良場網站搜尋推薦藥劑，並遵照稀釋倍數及安全採收期規範，使用展著劑須避免植株受損。

嘉義 稻熱病 農民

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