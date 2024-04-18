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爭加薪補人力 嘉基工會醞釀繞院區抗爭

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉基督教醫院嘉基工會決定於4月29日站出來要求「補足人力 提高待遇」，以繞行院區方式提出訴求，圖右二為工會常務理事趙麟宇。圖／翻攝嘉基工會臉書
嘉基督教醫院嘉基工會決定於4月29日站出來要求「補足人力 提高待遇」，以繞行院區方式提出訴求，圖右二為工會常務理事趙麟宇。圖／翻攝嘉基工會臉書

全台護理荒，嘉義基督教醫院的工會質疑院內有單位大量流失人力，醫療量能減少，更衝擊雲嘉南地區的病患，工會指出，去年協商至今，醫院對於加薪沒有誠意、對人力短缺沒有警覺性，預計29日以繞行院區方式抗議，訴求「補足人力、提高待遇」，讓社會大眾知道嚴重性。

對於工會將發動抗議，嘉基醫院表示，今天將先召開內部會議討論。

工會常務理事趙麟宇說，院內有些核心單位有大量人力流失的現象，例如開刀房5月底前有近30人離職，人力更加吃緊，只好減少常規手術的時間，胃腸科檢查室的人力也是補不齊、門診人力不足，都讓病人等待時間拉長，甚至醫師出現離職現象。

趙麟宇也說，工會建議加薪應達6%，去年10月到現在已協商10次，醫院對於加薪沒有誠意，對人力短缺沒有警覺性，不尊重工會的協商權，這次一定會大規模抗議。

嘉基工會在臉書粉專發出「加薪留人 嘉基工會0429動員令」；工會指出，當前醫療產業面臨人手短缺與薪資停滯的關鍵時刻，新的經營團隊沒有提出令人滿意的加薪對案，工會團體協約遇到困難，呼籲工會會員踴躍站出來爭取權益，待遇提升可留住人才，也可為醫療品質把關。目前已有不少醫護留言支持。

人力 薪資 醫師 離職

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