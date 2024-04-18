嘉義布袋改善淹水 新抽水站預計7月完工

嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海村莊在漲潮時低於海平面，縣府陸續新建抽水站和改善排水路，有東石的村長說，目前面對瞬間豪大雨仍無法抵擋淹水；縣長翁章梁昨前往視察，指出東石港墘抽水站去年底完工、布袋鎮海埔新生地公園旁新建抽水站預計7月竣工，盼解決淹水問題。

東石鄉洲仔村長鄭清木說，2009年莫拉克風災、2018年的823豪雨等，造成地勢低窪洲仔村、圍潭村淹水超過1周，近年新建抽水站、改善排水路，對改善低窪積水有幫助，但面對瞬間豪雨，還須再調度移動式抽水機支援。

縣府水利處表示，3年前起斥資1億4600萬元，改善東石港墘排水出口段護岸，並興建抽水站、設置3組抽水機，目前每7分鐘可排除1座國際標準游泳池2500公噸水量；而布袋鎮岑海里地勢低於海平面，向中央提報做海埔新生地公園旁抽水站新建及雨水下水道改善工程，經費約1.5億元，新設4組抽水機，力拚汛期前裝好4部抽水機組。

翁章梁前往視察，有村民指出排水溝效能也應該改善。翁說，布袋海埔新生地遇豪大雨經常淹水，除了更新舊有抽水站，也新設抽水站、並檢討側溝排水效能，盼解決淹水問題；水利處說明，岑海里新西路左側新增箱涵，銜接抽水站引水箱涵，可完善防洪功能。