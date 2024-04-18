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台南「學甲上白礁」3天遶境 蜈蚣陣揭序幕

聯合報／ 記者莊曜聰陳苡葳／連線報導
台南學甲上白礁遶境昨天登場，其中全台唯一人力扛抬的集和宮蜈蚣陣，相當引人注目。記者莊曜聰／攝影
台南學甲上白礁遶境昨天登場，其中全台唯一人力扛抬的集和宮蜈蚣陣，相當引人注目。記者莊曜聰／攝影

國家重要民俗「學甲上白礁」昨起為期3天遶境，共有來自海內外105間宮廟及上百文武陣頭、藝閣共襄盛舉，打頭陣是唯一以人力扛抬的蜈蚣陣，因少子化、人力難覓還差點開天窗，在各方支持下總算順利出陣。另，雲林北港朝天宮媽祖遶境下周末登場，今年首度打造「迷你虎爺神轎」開放120名學童參加，不到幾小時即滿額。

學甲慈濟宮董事長王文宗說，蜈蚣陣又稱「百足真人陣」，由長塊木板連接組成，上面放36到108座不等的座椅，讓兒童扮成古代皇帝、高官、武將等主題乘坐；學甲集和宮蜈蚣陣維持人力扛抬的傳統，上面分坐36名小孩子扮演歷史人物，3天出巡需要108名孩童，由於有年齡及體重限制，加上少子化又遇上平常日，扛工難招、連神童都找不齊，一度缺22人，最後靠地方人士出錢出力湊齊。

昨上午6點半在學甲慈濟宮辦科儀，立法院前院長王金平擔任主祭官，立委陳亭妃、副市長葉澤山陪祭，廟埕擠滿信眾，蜈蚣陣繞行3圈後出發，揭開遶境序幕。

另，北港朝天宮媽祖遶境真人藝閣、炸轎和犁炮等備受注目，護駕媽祖鑾轎的虎爺轎，即是最受信徒歡迎的炸轎轎班，虎爺會也首度邀工藝師打造迷你虎爺神轎。

北港朝天宮虎爺會長林鴻儒說，開放讓4到12歲學童擔任敲鼓手、執扇手及扛轎手，120人輪流參與為期2天的遶境活動，總計3.2公里；另考量安全，這頂轎不吃炸炮，改為拉炮。

北港朝天宮 媽祖 少子化 慈濟 王金平 神轎 遶境 陳亭妃

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