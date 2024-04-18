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台南市集新美學 星級認證吸引觀光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市東菜市公有零售市場進行美學改造後，攤位煥然一新。記者吳淑玲／攝影
台南市東菜市公有零售市場進行美學改造後，攤位煥然一新。記者吳淑玲／攝影

傳統市場台南美食之都的核心，市府近年推動傳統市場轉型，爭取中央補助和地方自編預算加強市場特色，鴨母寮市場加入鴨子意象等；市府市場處指出，今年持續輔導攤商角逐「市場金馬獎」之稱的經濟部優良市集暨樂活名攤評核，本周起報名為期1個月，要讓更多星級名攤吸引觀光客來到市場。

台南有東菜市、西市場、鴨母寮、水仙宮、佳里中山市場5處百年市集，公、民營市場高達117處，隨生鮮超市興起，傳統市場希望吸引年輕族群前來，西市場列入市定古蹟，整修後可望9月重新營業。

市府去年爭取經濟部的傳統市集美學升級暨攤鋪優化計畫，東菜市、西港市場、復華夜市入選，各獲補助200萬元改造市場入口意向、攤位、公共區域等；另也自編預算改造鴨母寮市場、佳里中山市場軟硬體，鴨母寮加入鴨子的意向，中山市場結合三級古蹟金唐殿的圖騰，提升街廓道路、市場內部通風設施等，並修繕廁所，讓百年市場升級。

另，市場處積極輔導業者角逐經濟部「星級」市集及名攤，從2011年至今，台南傳統市集及名攤累計獲得6089顆星，東菜市場曾得到5星最高肯定，去年花園夜市也獲5星、永康市場等6處獲4星。

市場處表示，今年計畫從15日起報名為期1個月，鼓勵各地市場踴躍角逐，星級名攤認證可增加民眾及觀光客好評。

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