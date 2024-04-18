聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南7處傳統市場 外送平台進駐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
外送平台業者foodpanda與台南7處傳統市場推出外送服務，市長黃偉哲（左）昨為此宣傳，也逛東菜市名攤。記者吳淑玲／攝影
外送平台業者foodpanda與台南7處傳統市場推出外送服務，市長黃偉哲（左）昨為此宣傳，也逛東菜市名攤。記者吳淑玲／攝影

台南傳統市場多，隨著消費習慣改變，商機也受影響，市府昨宣布與外送平台業者foodpanda合作推出傳統市場外送服務，首波進駐東菜市等7處早市，外送品項涵蓋生鮮、蔬果、熟食、乾貨等，市長黃偉哲說，盼補足傳統市場營運模式的缺口。有議員說，希望繼續擴大到更多市場；市府回應，視接受度再媒合加入。

foodpanda與傳統市場合作，市府表示，首波合作有永康市場、土城市場、東菜市市場、新市市場、本淵寮市場、金華市場、麻豆市場，多元商品讓消費者可一站購足。

市府經發局市場處指出，foodpanda針對台南地區調查傳統市場消費需求，20至39歲的年輕族群，僅2成會去傳統市場採購，但透過外送生鮮服務，有近6成年輕人願意於傳統市場消費，此次7處市場外送範圍橫跨6個行政區、達南市60%人口，市府也導入行動支付多元消費方式。

市長黃偉哲到東菜市場宣傳外送服務，他說「新通路與百年市場會碰出什麼火花，令人期待」，疫情期間曾推傳統市場「小短腿」外送服務受好評，此次主要瞄準年輕客層，以最新的通路來服務老市場，尤其很多名列米其林的名攤美食都在市場內，一指就幫你送到家。

東菜市場自治會長吳明宗說，東菜市場日治時期至今100多年歷史，近300攤位是全市規模最大的傳統市場，但也面臨消費者老化或多是新住民，樂見增加多元銷售管道。有參與合作的劉記煙燻滷味50年老店業者說，時代不一樣了，要因應年輕人消費習慣。

市議員陳怡珍表示，傳統市場名攤都要排隊，結合外送平台有便利性，希望擴大到更多傳統市場。市場處回應，視消費者接受度、市場攤商意願，媒合和平台合作。

業者表示，即日起至30日，從平台訂購台南指定傳統市場，每筆訂單隨機贈送台糖砂糖1包，滿額499元再享79折優惠。

foodpanda 傳統市場 外送 日治時期 消費者 米其林 黃偉哲

延伸閱讀

美國政界青年領袖訪台南 黃偉哲：盼台美交流更緊密

台南鳳梨好吃正當時！北部消費者有口福 將有4場展售會

foodpanda進駐台南傳統市場 黃偉哲：米其林名攤美食一指送到家

台南傳統市場攜手Foodpanda 外送逾1600項商品

相關新聞

台南7處傳統市場 外送平台進駐

台南傳統市場多，隨著消費習慣改變，商機也受影響，市府昨宣布與外送平台業者foodpanda合作推出傳統市場外送服務，首波...

爭加薪補人力 嘉基工會醞釀繞院區抗爭

全台護理荒，嘉義基督教醫院的工會質疑院內有單位大量流失人力，醫療量能減少，更衝擊雲嘉南地區的病患，工會指出，去年協商至今...

台南市集新美學 星級認證吸引觀光

傳統市場是台南美食之都的核心，市府近年推動傳統市場轉型，爭取中央補助和地方自編預算加強市場特色，鴨母寮市場加入鴨子意象等...

嘉義布袋改善淹水 新抽水站預計7月完工

嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海村莊在漲潮時低於海平面，縣府陸續新建抽水站和改善排水路，有東石的村長說，目前面對瞬間豪大雨仍無法...

台南「學甲上白礁」3天遶境 蜈蚣陣揭序幕

國家重要民俗「學甲上白礁」昨起為期3天遶境，共有來自海內外105間宮廟及上百文武陣頭、藝閣共襄盛舉，打頭陣是唯一以人力扛...

嘉義市停車再開科技執法 今改紅綠燈上路

嘉義市崇文街與國華街口去年設立停車再開科技執法，設置後衍生執法標準爭議，有路過長輩擔心被開單，經過路口牽車過馬路，在和居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。