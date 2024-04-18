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台南7處傳統市場 外送平台進駐
台南傳統市場多，隨著消費習慣改變，商機也受影響，市府昨宣布與外送平台業者foodpanda合作推出傳統市場外送服務，首波進駐東菜市等7處早市，外送品項涵蓋生鮮、蔬果、熟食、乾貨等，市長黃偉哲說，盼補足傳統市場營運模式的缺口。有議員說，希望繼續擴大到更多市場；市府回應，視接受度再媒合加入。
foodpanda與傳統市場合作，市府表示，首波合作有永康市場、土城市場、東菜市市場、新市市場、本淵寮市場、金華市場、麻豆市場，多元商品讓消費者可一站購足。
市府經發局市場處指出，foodpanda針對台南地區調查傳統市場消費需求，20至39歲的年輕族群，僅2成會去傳統市場採購，但透過外送生鮮服務，有近6成年輕人願意於傳統市場消費，此次7處市場外送範圍橫跨6個行政區、達南市60%人口，市府也導入行動支付多元消費方式。
市長黃偉哲到東菜市場宣傳外送服務，他說「新通路與百年市場會碰出什麼火花，令人期待」，疫情期間曾推傳統市場「小短腿」外送服務受好評，此次主要瞄準年輕客層，以最新的通路來服務老市場，尤其很多名列米其林的名攤美食都在市場內，一指就幫你送到家。
東菜市場自治會長吳明宗說，東菜市場日治時期至今100多年歷史，近300攤位是全市規模最大的傳統市場，但也面臨消費者老化或多是新住民，樂見增加多元銷售管道。有參與合作的劉記煙燻滷味50年老店業者說，時代不一樣了，要因應年輕人消費習慣。
市議員陳怡珍表示，傳統市場名攤都要排隊，結合外送平台有便利性，希望擴大到更多傳統市場。市場處回應，視消費者接受度、市場攤商意願，媒合和平台合作。
業者表示，即日起至30日，從平台訂購台南指定傳統市場，每筆訂單隨機贈送台糖砂糖1包，滿額499元再享79折優惠。
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