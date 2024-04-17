遊雲林抽名車累積消費已破億 外地民眾雲林置產抽到吸塵器

雲林縣政府為刺激消費、推廣觀光，舉辦「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動，累積消費500元可獲抽獎序號一組，活動開放登錄一個月即累積15萬筆登錄量，消費金額1.3億元，今天抽出首波禮品得主，有民眾買土地、購房抽到吸塵器等獎品，最大獎百萬名車將於7月抽出。

雲林縣府今年舉辦「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動，包括雲林縣不動產開發商業同業公會、縣內8大商圈、11家觀光工廠、民宿飯店業者贊助總價值逾400萬元禮品，最大獎是百萬汽車一輛，從今年2月1日(含)起至6月30日，在雲林縣境內消費滿100元(含)的發票都可在「慢遊雲林APP」內連結登錄，發票累計金額每達500元即有一組抽獎序號，上月開放發票登錄。

縣府文觀處長陳璧君表示，開放登錄一個月，即累積15萬筆登錄量，消費金額達1.3億元，登錄消費中，有外縣市民眾花費一千萬元在雲林買地投資，獲得二萬筆抽獎機會，也有人花費800萬元購屋，現金交易買車金額即達900多萬元，

陳璧君表示，為回饋消費者，縣府加碼月月抽活動，今天中午已抽出首波禮品得主，包括65吋電視、電動腳踏車、知名品牌吹風機、空氣清淨機及無線吸塵器等，以及在地業者贊助的多項精美好禮，大家矚目購地的民眾也抽到知名品牌無線吸塵器等獎品。