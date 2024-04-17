雲林家扶獲贈2千公斤白米 社工憂：下個月的還不知在哪？

社福機構受贈善款及物資熱度受花蓮地震和通膨影響下降許多，雲林家扶中心統計，今年3至4月的受贈比例相較去年同期降近5成，尤其每個月固定要發放的2000公斤白米，現在已經斷炊，今獲豐泰企業與昇樺食品一口氣補足一個月的空缺，但社工笑不出來，苦嘆「下個月的量在哪還不知道」，盼各界能提供長期穩定的援助。

社工督導歐厚成表示，雲林縣弱勢結構與都會區不同，家扶扶助的家庭多半三餐自理，因此所需救助的是急難金與物資，家扶中心每月支持各半，其中白米是最基本且重要的品項。

雲林家扶中心目前扶助家庭共1000戶，社工每月輪流發送物資給200戶家庭，不過從今年開始，物資捐助的熱度比去年同期還少，如今更出現米倉斷糧情形；歐厚成觀察發現，主要是受天災、物價上漲，及民眾預期物資不缺等心理因素影響捐贈意願，物資獲贈約少5成，小額捐款則近4成。

雲林家扶扶幼委員、昇樺食品董事長吳裕田說，這段時間目睹社工在前線四處奔走找資源，為能順利解決眼前問題，今天號召豐泰文教基金會共同捐贈2000公斤友善無毒白米，藉此促成幫助弱勢、保護環境、扶植小農三件美事，而後續仍有固定物資需要支出，也盼能有更多人響應。