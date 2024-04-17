防治腸病毒 雲林搭配互動遊戲教導洗手5步驟、5時機
腸病毒疫情升溫，雲林縣衛生局今天結合麥當勞叔叔之家慈善基金會，舉辦「打擊腸病毒一起洗手趣」活動，搭配互動遊戲教導學生正確洗手5步驟及5個時機，降低感染風險。
雲林縣衛生局今天結合麥當勞叔叔之家慈善基金會在文昌國小舉辦「打擊腸病毒一起洗手趣」活動；麥當勞叔叔藉由互動遊戲，教導學生正確洗手5步驟「濕搓沖捧擦」，同時掌握「吃東西前、看病前後、接觸幼兒前、上廁所後、擤鼻涕後」洗手5時機。
根據雲林縣衛生局統計，從今年1月至今累計已有46班因腸病毒停課，其中32所幼兒園、7所國小及7個托嬰中心，目前仍有3班停課中，分別為2個托嬰中心、1所幼兒園。
雲林縣衛生局長曾春美表示，雲林縣今年有通報3例疑似腸病毒重症，經檢驗確定排除，雖目前沒有重症個案，不過腸病毒疫情持續升溫。
縣長張麗善說，4月進入腸病毒流行期，勤洗手是預防腸病毒最有效方法，透過宣導提醒家長、孩子要勤洗手、正確洗手，降低感染腸病毒風險。
曾春美提醒民眾，噴酒精無法殺死腸病毒，唯有個人落實洗手；此外，可用稀釋漂白水擦拭居家環境，有效對抗腸病毒。
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