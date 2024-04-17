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數十年無解…新營居民自嘲「最危險平交道」 東山路交通惡夢改善有譜
台南新營火車站北側的東山路平交道，由於與省道台1線及市區道路相距不到100公尺，尖峰時間列車通過時都會造成交通壅塞，險象環生，被居民戲稱「最危險交流道」，數十年來提出改善辦法卻都沒下文，現在總算有進度，南市府工務局規畫拓寬平交道兩側道路，將從原來的15公尺增加到20公尺，工程正在規畫設計中。
東山路交流道東側接省道台1線、西側是開元路，路線短寬度又不夠，上下班時間車流多，又遇上列車行經，停等時就會塞車，甚至在台1線造成瓶頸，不只影響通行，還曾多次發生車禍。
市議員蔡育輝表示，新營東山平交道及柳營義士路平交道是在地的交通瓶頸，之前就曾說要另闢替代道路，也提出鐵路高架化移除平交道，2019年時任交通部長的林佳龍還曾來現勘，表達支持高架化工程立場，但後來也無疾而終。
蔡育輝說，日前立委陳亭妃邀集南市府、台鐵公司等單位現地會勘，初步了解改善計畫已經有譜，南市府將採拓寬平交道兩側腹地，以解決交通壅塞的問題。
南市府工務局證實拓寬工程正在規畫中，副局長王建雄說，平交道優先使用現有道路及公有土地進行拓寬，預計由15公尺拓寬至20公尺，改善長度則未確定，但周邊鐵路設施也得配合遷移，台鐵估計經費約1億元，市府後續將向中央爭取經費進行。
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