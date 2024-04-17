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雲林家扶白米見底 社會愛心豪氣捐助2000公斤

中央社／ 雲林縣17日電

雲林家扶中心今年物資和捐款較去年同期少，白米已經見底，昇樺食品與豐泰文教基金會今天共捐出2000公斤有機米，期望幫助弱勢，同時保護環境、扶植小農，約200戶家庭受惠。

雲林家扶中心指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後疑因景氣不佳等因素，與去年同期相比，今年社會捐贈的物資短缺3成、捐款少5成，服務家庭上月底到中心詢問是否有白米，社工才驚覺倉庫沒米。

昇樺食品與豐泰文教基金會今天捐出2000公斤有機米，由雲林家扶中心主委陳燦勲代表受贈，預估約200戶家庭受惠。

豐泰文教基金會董事長林金陽表示，公益行動促成3件美事，為農業之鄉帶來更友善的循環，幫助弱勢、保護環境和扶植小農。

昇樺食品董事長、雲林家扶中心扶幼委員吳裕田說，社工員訪視時常帶著民生物資送給服務家庭，上個月聽聞家扶中心倉庫內沒半包白米，因此帶頭捐贈，希望拋磚引玉，傳遞社會的愛與關心。

陳燦勲感謝社會愛心，共同為弱勢族群帶來溫暖與希望，社工員也將白米及時送到服務家庭手中，讓孩子們有健康又安心的白米食用。

家扶中心 社工 雲林

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