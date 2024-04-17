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北港朝天宮迷你虎爺神轎亮相 「小轎班」成軍扛轎吃炮
雲林縣北港朝天宮媽祖遶境下周末登場，其中真人藝閣、炸轎和犁炮等備受注目，虎爺會今年首度打造「迷你虎爺神轎」開放120名學童參加，不到幾小時即滿額，頗受歡迎，遶境當天將由這群小小轎班輪流扛轎吃炮，體驗最前線的媽祖文化。
北港朝天宮媽祖遶境於農曆3月19、20日（國曆4月27、28日）舉行，其中炸轎是全台聞名的宗教文化活動之一，在遶境時以護駕媽祖鑾轎的虎爺轎，即是最受信徒的炸轎轎班。
北港朝天宮虎爺會長林鴻儒說，民間習俗認為，虎爺會咬來財寶，因此虎爺炸炮有「愈炸愈旺」意含，也是遶境中吃炮量最大的神轎，轎班人員更會因此變成「炮灰」。
北港朝天宮媽祖遶境每年吸引上萬名信徒隨香參與，林鴻儒說，虎爺會今年第一次邀請工藝師，籌備8個月、斥資近15萬元以藤打造長約2台尺、寬約3台尺的迷你虎爺神轎。
林鴻儒說，迷你虎爺神轎開放讓4到12歲學童擔任敲鼓手、執扇手及扛轎手，120人輪流參與為期2天的遶境活動，總計3.2公里；另考量安全，這頂轎不吃炸炮，改為拉炮，未來視情況延續舉辦。
林鴻儒身兼二職，除擔任虎爺會長，也是當地知名餅舖負責人，近月他日日從餅舖下班後，都會再為迷你虎爺神轎上的開山虎、轎邊虎等上色、彩繪上色，時常畫到三更半夜，就是希望能協助傳揚媽祖遶境文化，且向下扎根。
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