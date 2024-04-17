快訊

幼兒園畢旅「東京大阪7日遊」家長憂 網一看傻眼：很挑戰

高雄女騎士闖紅燈路口「打保齡球」！撞翻停等機車釀五傷

山豬猝逝2天後過「39歲冥誕」 逸祥忍悲PO合照獻祝福

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北港朝天宮迷你虎爺神轎亮相 「小轎班」成軍扛轎吃炮

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣北港朝天宮虎爺會籌備8個月、斥資近15萬元以藤打造長約2台尺、寬約3台尺的迷你虎爺神轎。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港朝天宮虎爺會籌備8個月、斥資近15萬元以藤打造長約2台尺、寬約3台尺的迷你虎爺神轎。記者陳苡葳／攝影

雲林縣北港朝天宮媽祖遶境下周末登場，其中真人藝閣、炸轎和犁炮等備受注目，虎爺會今年首度打造「迷你虎爺神轎」開放120名學童參加，不到幾小時即滿額，頗受歡迎，遶境當天將由這群小小轎班輪流扛轎吃炮，體驗最前線的媽祖文化。

北港朝天宮媽祖遶境於農曆3月19、20日（國曆4月27、28日）舉行，其中炸轎是全台聞名的宗教文化活動之一，在遶境時以護駕媽祖鑾轎的虎爺轎，即是最受信徒的炸轎轎班。

北港朝天宮虎爺會長林鴻儒說，民間習俗認為，虎爺會咬來財寶，因此虎爺炸炮有「愈炸愈旺」意含，也是遶境中吃炮量最大的神轎，轎班人員更會因此變成「炮灰」。

北港朝天宮媽祖遶境每年吸引上萬名信徒隨香參與，林鴻儒說，虎爺會今年第一次邀請工藝師，籌備8個月、斥資近15萬元以藤打造長約2台尺、寬約3台尺的迷你虎爺神轎。

林鴻儒說，迷你虎爺神轎開放讓4到12歲學童擔任敲鼓手、執扇手及扛轎手，120人輪流參與為期2天的遶境活動，總計3.2公里；另考量安全，這頂轎不吃炸炮，改為拉炮，未來視情況延續舉辦。

林鴻儒身兼二職，除擔任虎爺會長，也是當地知名餅舖負責人，近月他日日從餅舖下班後，都會再為迷你虎爺神轎上的開山虎、轎邊虎等上色、彩繪上色，時常畫到三更半夜，就是希望能協助傳揚媽祖遶境文化，且向下扎根。

雲林縣北港朝天宮虎爺會打造迷你虎爺神轎，下周末媽祖遶境時將由120名學童擔任敲鼓手、執扇手及扛轎手參與遶境。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港朝天宮虎爺會打造迷你虎爺神轎，下周末媽祖遶境時將由120名學童擔任敲鼓手、執扇手及扛轎手參與遶境。記者陳苡葳／攝影

北港朝天宮 媽祖 遶境

延伸閱讀

漫天黃煙！蘇澳宮廟遶境煙火引燃爆竹 3人受傷幸無大礙

大甲媽到彰化無人違規放煙火 消防局沿途勸導奏效

大甲媽回鑾 台中警告發721件違規、385輛噪音車

【即時短評】大甲媽遶境一路平安 為何回鑾再爆「大甲盃」衝突賽？

相關新聞

北港朝天宮迷你虎爺神轎亮相 「小轎班」成軍扛轎吃炮

雲林縣北港朝天宮媽祖遶境下周末登場，其中真人藝閣、炸轎和犁炮等備受注目，虎爺會今年首度打造「迷你虎爺神轎」開放120名學...

嘉義縣沿海低窪低於海平面 海埔新生地抽水站7月將竣工

嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海村莊低於海平面，每逢大雨或漲潮就不易排水，面對汛期即將來臨，縣長翁章梁今視察抽水站工程，東石鄉港...

foodpanda進駐台南傳統市場 黃偉哲：米其林名攤美食一指送到家

台南市政府與foodpanda合作，推出傳統市場外送服務，首波進駐東菜市市場等7處早市，橫跨六大行政區，品項多元，涵蓋生...

台南市定古物再加1 百年縣署樑籤見證地震災損

樑籤為台灣早期每逢官衙、宮廟及公共場所等新建或修竣後，具載相關內容文字的紀念形式之一，台南市立博物館典藏「同治八年重建臺...

洽公熱到受不了開空調又遇電費漲 張麗善：能源政策應重新檢討

近年氣候變遷加劇，還沒進入夏季氣溫動輒逼近36度，雲林縣府今年3月陸續接獲民眾反映「洽公沒冷氣簡直誇張」，原訂4月開放空...

南科富人里停車一位難求 南市府斥資5.4億蓋智慧停車場

為解決台南科學園區LM特區周邊區域發展所帶來交通系統新挑戰，台南市政府交通局積極推動總經費5.42億元的LM陽光電城多目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。