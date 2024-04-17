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foodpanda進駐台南傳統市場 黃偉哲：米其林名攤美食一指送到家

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲逛東菜市場名攤，盼透過外送平台，擴展年輕消費者。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲逛東菜市場名攤，盼透過外送平台，擴展年輕消費者。記者吳淑玲／攝影

台南市政府與foodpanda合作，推出傳統市場外送服務，首波進駐東菜市市場等7處早市，橫跨六大行政區，品項多元，涵蓋生鮮、蔬果、熟食、乾貨等，超過1600項商品。市長黃偉哲表示，很多名列米其林的名攤美食都在老市場內，希望借力foodpanda龐大、高黏著度的年輕消費者，補足傳統市場營運模式的缺口，提升傳統市場競爭力。

台南市場處表示，根據傳統市場消費調查，透過外送生鮮服務，有近6成年輕人願意於傳統市場消費，台南市與外送平台合作與7處傳統市場合作，橫跨6大行政區，外送服務涵蓋台南市60%人口，該平台使用者平均年齡為25至45歲，可提高年輕族群購買傳統市場外送的意願。市府也導入行動支付多元消費方式，以提升傳統市場競爭力。

「新通路與百年市場會碰出什麼火花，令人期待。」黃偉哲說，傳統市場在疫情期間曾「小短腿」外送服務，大受好評，此次主要是瞄準年輕客層，與本土物流業者合作，希望以最新的通路來服務百年老市場，尤其很多名列米其林的名攤美食都在老市場內，一指就幫你送到家。

為歡慶台南傳統市場上線，即日起至4月30日，凡訂購台南指定傳統市場，每筆訂單隨機贈送台糖砂糖一包，滿額499元再享79折優惠，今年是台南400年希望把這個新的消費概念引進台南市。

市府經發局表示，首波合作傳統市場有永康市場、土城市場、東菜市市場、新市市場、本淵寮市場、金華市場、麻豆市場，多元商品讓消費者可一站購足；南市府現正發展市場好物冷鏈計畫，未來將台南在地美食推廣至全台灣，民眾只要一指下單，好物直接送到家。

東菜市場自治會長吳明宗表示，東菜市場有近300攤位，是全市規模最大的傳統市場，有很多排隊名攤，樂見增加多元銷售管道吸引更多年輕消費者；這次合作的市場攤家有不少人氣美食，包含榮獲五星樂活名攤的洪姊私房料理、在地人必吃的德春米糕、榮獲十大滷味冠軍的阿燕生鮮雞肉/滷味、傳承 50 年的劉記煙燻滷味等，業者說時代不一樣了，要因應年輕人消費習慣！

台南市長黃偉哲逛東菜市場名攤，盼透過外送平台，擴展年輕消費者。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲逛東菜市場名攤，盼透過外送平台，擴展年輕消費者。記者吳淑玲／攝影
台南市政府宣布與foodpanda合作，推出傳統市場外送服務，首波進駐東菜市市場等7處早市，橫跨六大行政區。記者吳淑玲／攝影
台南市政府宣布與foodpanda合作，推出傳統市場外送服務，首波進駐東菜市市場等7處早市，橫跨六大行政區。記者吳淑玲／攝影
台南市政府宣布與foodpanda合作，推出傳統市場外送服務，首波進駐東菜市市場等7處早市，橫跨六大行政區。記者吳淑玲／攝影
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傳統市場 台南 外送

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