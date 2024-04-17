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洽公熱到受不了開空調又遇電費漲 張麗善：能源政策應重新檢討

聯合報／ 記者陳雅玲陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府去年水電費就已不夠支應，台電今年又提前調漲電價，預估水電費可能提早用罄，縣長張麗善希望中央重新檢討能源政策。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府去年水電費就已不夠支應，台電今年又提前調漲電價，預估水電費可能提早用罄，縣長張麗善希望中央重新檢討能源政策。記者陳雅玲／攝影

近年氣候變遷加劇，還沒進入夏季氣溫動輒逼近36度，雲林縣府今年3月陸續接獲民眾反映「洽公沒冷氣簡直誇張」，原訂4月開放空調，因而提前開放，雲林縣政府去年水電費就已不夠支應，台電今年又提前調漲電價，預估水電費可能提早用罄，縣長張麗善希望中央重新檢討能源政策。

配合中央節能減碳政策，雲林縣府辦公廳舍原訂四月開放中央空調，但雲林縣長張麗善信箱上月22日起就接獲多位民眾投訴，「洽公沒冷氣很熱」、「辦公場所不通風也沒冷氣簡直誇張」，縣府員工辦公也熱到受不了，最後提前自3月27日起開放空調。

縣府行政處長簡明欽表示，因天氣實在太熱，縣府空調在氣溫達到28度時開啟，早上8時開放到下午4時，並視氣候調整開放時間，也宣導同仁冷氣溫度設定在26至28度之間。

因應節能減碳，雲林縣府2020年逐年編列預算汰換老舊冷氣設備，改成變頻空調及磁浮式空調主機，目前已汰換8成設備，但水電費仍不足使用，去年縣府空調開放到11月，但水電費早在9月就已用罄，10月就開始動支縣長第二預備金支應。

簡明欽表示，今年水電費預算1379萬元是去年就已編列，當時大家根本沒想到台電四月就要調漲電費，加上今年天氣熱得早，估計水電費可能提早用罄，他坦言配合節能政策縣府能做的都做了，又要要考慮民眾洽公、同仁辦公的舒適性，又要配合政策控管水電費，很不容易。

一名縣府員工表示，曾有一年縣府為配合節能，空調僅開放早上3小時、下午3小時，中午不開放，當時大家罵聲連連，熱得無法辦公，「大家火氣都很大」，很怕這次電價調漲又要走回頭路，同事之間開玩笑，可能要學日本鼓勵大家穿短褲上班。

張麗善今受訪表示，天氣越來越炎熱，大家用電量持續提高，希望中央檢討能源政策，綠能政策固然重要，但核能也算是乾淨能源，應該要審慎評估，如何有穩定的電力及合理電價，讓經濟產業發展能夠降低成本，生活有好的品質，不要因為電價過高，讓大家受到很大的困擾，物價指數也可能因此波動，影響民生生活，希望中央政策一定審慎評估，體察民眾所苦。至於縣府節電措施，會再評估上班時間跟冷氣開放的狀況如何調整會更有效率。

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