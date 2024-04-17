台南傳統市場攜手Foodpanda 外送逾1600項商品
台南市長黃偉哲今天宣布，台南市和Foodpanda合作推出傳統市場外送服務，首波進駐東菜市場等7處早市，橫跨6大行政區，涵蓋生鮮、蔬果、熟食、乾貨等逾1600項商品。
黃偉哲今天在東菜市場召開記者會指出，外送平台與傳統市場結合模式，曾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間大受好評，此次台南市和Foodpanda合作推出傳統市場外送服務，主要瞄準年輕客群，以最新通路服務百年市場。
黃偉哲說，很多名列米其林美食都在老市場中，如今可利用Foodpanda直接送到家。他期待透過外送平台加速拓展年輕客源，為傳統市場注入新血，也讓新的消費概念引進台南市。
台南市政府發布新聞稿指出，傳統市場消費調查顯示，透過外送生鮮服務，讓近6成年輕人願意在傳統市場消費，市府也致力於協助攤商結合網購、市場商圈活化，今年Foodpanda攜手台南傳統市場，立下全新里程碑。
Foodpanda台灣總經理黃逸華表示，年輕消費者因時間、地點限制，較少在傳統市場消費，如何拓展市場年輕客群是攤商痛點，Foodpanda使用者平均年齡25歲至45歲，透過平台強大運能優勢及數據賦能，將提高年輕族群購買傳統市場外送意願。
市府表示，Foodpanda線上合作7家台南傳統市場，包括永康市場、土城市場、東菜市場、新市市場、本淵寮市場、金華市場、麻豆市場，服務涵蓋台南市60%人口，網羅肉品、海鮮、蔬果等生鮮、及滷味、鹹水雞、米糕等熟食，打開Foodpanda App通通買得到。
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