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台文館「故事聯合國」4/20開跑 駐台代表說故事

中央社／ 台南17日電

國立台灣文學館今天宣布，台文館和各國駐台單位合辦「故事聯合國」，4月20日開跑，預定半年舉辦26場說故事活動，更首度邀請駐台代表與大使夫人擔任講師，分享繪本故事。

台文館今天發布新聞稿指出，台文館2021年起推動「故事聯合國：每個國家都來講故事」，讓3歲至12歲孩童透過閱讀台灣及世界各國故事繪本，深入認識多元文化。

今年「故事聯合國」4月20日開跑，直到10月26日，為期半年，規劃特定週六共舉辦26場說故事活動，且呼應巴黎奧運及10月台灣運動文學特展，以「運動的多重面向」為題，從「運動員的故事」、「運動家精神」、「運動融入生活」、「突破極限」、「熱血賽事」、「各國傳統文化」、「全民動起來」等角度介紹各國運動文化與故事。

台文館表示，今年活動攜手美國在台協會高雄分處、阿根廷商務文化辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、聖露西亞駐華大使館、法國在台協會、駐台北印尼經濟貿易代表處、日本台灣交流協會、FulbrightTaiwan學術交流基金會等單位舉辦。

「故事聯合國」精心挑選台灣、美國、阿根廷、加拿大、聖露西亞、法國、印尼、日本、荷蘭、烏克蘭等國家繪本故事，讓孩子們聽到各國講師說故事，還能親自動手創作，體驗當地文化。

「故事聯合國」更首度邀請駐台代表與大使夫人擔任講師：5月25日場次，美國在台協會高雄分處長張子霖（Neil H. Gibson）將透過繪本Olympig分享如何在運動中面對挫折；9月7日場次，聖露西亞路易斯大使夫人Brenda Phanis-Lewis將以繪本The Field共同感受球場熱血青春。

美國在台協會 聯合國 運動

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