台南陽光電城立體停車場工程啟動 115年完工
台南市長黃偉哲今天宣布啟動善化區LM特區陽光電城多目標立體停車場統包工程，總經費新台幣5億4200萬元，預定民國115年完工，以緩解南科周邊停車問題。
黃偉哲指出，台南科學園區LM特區陽光電城多目標立體停車場統包工程，將透過路外停車場立體化、智慧化與綠能化，以落實區域共榮發展，緩解停車空間需求不足難題。
黃偉哲表示，LM特區陽光電城近年來發展快速，各項公共建設將陸續到位，陽光電城多目標立體停車場是公共建設重要拼圖，必須確保工程如期如質完成。
台南市政府發布新聞稿指出，LM特區陽光電城多目標立體停車場是座地上4層的立體停車場，將提供300個小客車停車位及230個機車停車位，並結合智慧化及綠能化設計，成為陽光電城新地標。
LM特區陽光電城多目標立體停車場採統包辦理，預定今年9月開工，115年初完工，屆時將引進智慧停車管理系統，建置綠能車位充電系統，帶來便捷停車服務。
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