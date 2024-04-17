快訊

BABYMONSTER要來台灣開唱！日期、主辦都出爐了

高虹安涉貪又爆「滅證」？前辦公室主任證：她要求銷毀手機、刪電腦紀錄

看球賽遭「界外球擊中頭部」女團成員昏倒急送醫

台南陽光電城立體停車場工程啟動 115年完工

中央社／ 台南17日電

台南市長黃偉哲今天宣布啟動善化區LM特區陽光電城多目標立體停車場統包工程，總經費新台幣5億4200萬元，預定民國115年完工，以緩解南科周邊停車問題。

黃偉哲指出，台南科學園區LM特區陽光電城多目標立體停車場統包工程，將透過路外停車場立體化、智慧化與綠能化，以落實區域共榮發展，緩解停車空間需求不足難題。

黃偉哲表示，LM特區陽光電城近年來發展快速，各項公共建設將陸續到位，陽光電城多目標立體停車場是公共建設重要拼圖，必須確保工程如期如質完成。

台南市政府發布新聞稿指出，LM特區陽光電城多目標立體停車場是座地上4層的立體停車場，將提供300個小客車停車位及230個機車停車位，並結合智慧化及綠能化設計，成為陽光電城新地標。

LM特區陽光電城多目標立體停車場採統包辦理，預定今年9月開工，115年初完工，屆時將引進智慧停車管理系統，建置綠能車位充電系統，帶來便捷停車服務。

停車場 車位

延伸閱讀

南科富人里停車一位難求 南市府斥資5.4億蓋智慧停車場

紐西蘭交流團來訪 台南力推當季鳳梨

影／南市防治登革熱首訂天溝防治月 用天溝棒揪出孳生源

內閣頻傳借將南市府官員 黃偉哲再強調人才為國家所用

相關新聞

影／南瀛五大香「學甲香」登場遶境3天 人力扛抬蜈蚣陣吸睛

台南香科年，南瀛5大香的土城香剛剛落幕，名列國家重要民俗的「學甲上白礁」今年適逢4年一科，為期3天的學甲香也在17日登場...

枯旱仁義潭蓄水率跌破20% 42年前徵收淹沒區聚落遺跡浮現

枯旱雨少，嘉義水情雖正常，但供應嘉義縣市民生工業用水的蘭潭、仁義潭，蓄水率合計跌破30%、剩29.60%，仁義潭蓄水率剩...

南科富人里停車一位難求 南市府斥資5.4億蓋智慧停車場

為解決台南科學園區LM特區周邊區域發展所帶來交通系統新挑戰，台南市政府交通局積極推動總經費5.42億元的LM陽光電城多目...

嘉市大雅路商圈湖水岸休閒旅館改造「山樣子美食基地」5月試營運

嘉義市在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，看好疫後國旅市場商機，除大舉展店，承接市區有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休...

看見幸福台灣／雲林…智慧城市 閃耀國際

雲林縣2023年底甫拿下第六屆政府服務獎，今年3月更以「IA2IA：從擴增智慧到智能自動化的未來農業」拿下2024智慧城...

看見幸福台灣／雲林縣長張麗善…深入地方 傾聽民意

雲林縣長張麗善表示，要提升民眾的幸福感，必須透過多方面努力，雲林縣的資源不如中央及六都豐沛，她每天都在思考如何利用有限的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。