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影／南瀛五大香「學甲香」登場遶境3天 人力扛抬蜈蚣陣吸睛

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
全台唯一人力扛抬的集和宮蜈蚣陣，相當引人注目，也是學甲香遶境焦點。記者莊曜聰／攝影
全台唯一人力扛抬的集和宮蜈蚣陣，相當引人注目，也是學甲香遶境焦點。記者莊曜聰／攝影

台南香科年，南瀛5大香的土城香剛剛落幕，名列國家重要民俗的「學甲上白礁」今年適逢4年一科，為期3天的學甲香也在17日登場，共有來自海內外105間宮廟及上百文武陣頭、藝閣共襄盛舉，繞行傳統的學甲十三庄，規模十分盛大，打頭陣的則是號稱「全台最硬」，唯一以人力扛抬的蜈蚣陣，因少子化、人力難覓，蜈蚣陣還差點開天窗，在各方支持下總算順利出陣。

學甲慈濟宮董事長王文宗說，蜈蚣陣又稱「百足真人陣」是由長塊木板連接組成，左右活動靈活，從36座到108座不等，上方放置座椅，小童以古代皇帝、高官、武將為主題，扮相華麗，隨著時代變遷，從原本的人力扛抬到裝輪子拉行，但學甲集和宮蜈蚣陣仍維持傳統，成為一大特色。

集和宮主委朱正利表示，集和宮蜈蚣陣是龍頭鳳尾，由18塊木板組成，上面分坐36位小孩子扮演歷史人物，主題在出巡前擲筊由神明決定，3天出巡需要108位孩童，由於有年齡及體重限制，加上少子化影響，又遇上平常日，不只扛工難招，連神童都找不齊，一度缺了22位，最後地方人士出錢出力，才把人數湊齊。

小時候曾當過「神童」的陳姓民眾回憶，早年家長為讓孩子上蜈蚣陣，依照扮演角色不同，贊助廟方的金額也不同，曾聽過扮皇帝一天就要數萬元，還有小朋友從5歲坐到10歲，像是收集角色，光是在地人就搶得兇，沒想到今年人難找，遇到學校段考，還得商情學校幫忙提前考試時間，又得往外地募集，真是今時不比往日。

而人力扛抬也是大問題，近年就發生罷工情形，朱正利說，人力扛抬耗時耗力，因此要限制乘坐孩童的重量，3天的遶境體力消耗很大，朱正利說，每天除了228名基本固定的扛工，會額外增加30名備用人力，盡力讓遶境活動順利完成。

學甲香今天上午7時從學甲慈濟宮出發，科儀由前立法院長王金平擔任主祭官，立委陳亭妃、副市長葉澤山、文化局長謝仕淵等人陪祭，廟埕擠滿信眾，蜈蚣陣繞行3圈後出發，為期3天遶境拉開序幕。

為期3天的學甲香今天登場，將一連遶境3天。照／古哥空拍法人提供
為期3天的學甲香今天登場，將一連遶境3天。照／古哥空拍法人提供
學甲香今天登場，打頭陣的是全台唯一人力扛抬的集和宮蜈蚣陣，相當引人注目。記者莊曜聰／攝影
學甲香今天登場，打頭陣的是全台唯一人力扛抬的集和宮蜈蚣陣，相當引人注目。記者莊曜聰／攝影
為期3天的學甲香今天登場，將一連遶境3天。照／古哥空拍法人提供
為期3天的學甲香今天登場，將一連遶境3天。照／古哥空拍法人提供
學甲香今天登場，廟方請來前立法院長王金平擔任主祭官，立委陳亭妃、副市長葉澤山等人陪祭。記者莊曜聰／攝影
學甲香今天登場，廟方請來前立法院長王金平擔任主祭官，立委陳亭妃、副市長葉澤山等人陪祭。記者莊曜聰／攝影

人力 少子化 遶境

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