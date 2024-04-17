嘉市大雅路商圈湖水岸休閒旅館改造「山樣子美食基地」5月試營運

嘉義市在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，看好疫後國旅市場商機，除大舉展店，承接市區有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，打造「山樣子美食基地」，預計5月試營運，以推廣嘉義在地美食為主題定位，包括知名的林聰明沙鍋魚頭、貓尾巴烘焙坊等排隊名店。

最近民眾及開車駕駛人遊玩蘭潭風景區，途經市區往番路鄉方向大雅路上，看到前湖水岸休閒旅館，正以竹藝裝置悄悄地改裝，好奇駐足觀看；「承億集團」品牌長簡巧珊說，承億承接湖水岸旅館打造「山樣子美食基地」，預計5月試營運，以推廣嘉義在地美食為主題定位。

透過承億嚴選邀請在地店家，期待能傳遞嘉義縣市的新鮮味、人情味，從「山樣子美食基地」外部廣告看板可看出首波釋出的進駐名單，包含林聰明沙鍋魚頭、貓尾巴烘焙坊等排隊名店。林聰明沙鍋魚頭直營店以鍋物為主。

簡巧珊表示，「山樣子美食基地」標榜嘉義人情、風土與在地共創，除排隊名店外，也有嘉義在地新創品牌，例如洛澄貓咖啡、八之五食堂、松檜木創、鳳梨冰茶、義式冰淇淋、木moo美髮等原創品牌進駐園區，晚上有InHouse酒吧，接續點亮大雅路上的一片新美食風景。

鎖定大雅路上頂級消費客群，「山樣子美食基地」內也將有米其林等級的鐵板燒藝術料理餐廳「初物」全新開幕，將吸引雲嘉南老饕朝聖。目前有全台連鎖知名餐飲品牌，積極洽談進駐，透過美食與世界交流，讓嘉義好滋味被大家看見，不只在地人也款待遠道而來饕客。