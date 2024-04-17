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枯旱仁義潭蓄水率跌破20% 42年前徵收淹沒區聚落遺跡浮現

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
仁義潭蓄水率剩18.95%，徵收淹沒區番路鄉內甕村瓦厝部落，淹沒在水下的電桿及道路遺跡出現，居民看到消失聚落遺跡浮現，內心感慨。記者魯永明／攝影
仁義潭蓄水率剩18.95%，徵收淹沒區番路鄉內甕村瓦厝部落，淹沒在水下的電桿及道路遺跡出現，居民看到消失聚落遺跡浮現，內心感慨。記者魯永明／攝影

枯旱雨少，嘉義水情雖正常，但供應嘉義縣市民生工業用水的蘭潭仁義潭，蓄水率合計跌破30%、剩29.60%，仁義潭蓄水率剩18.95%，徵收淹沒區番路鄉內甕村瓦厝部落，淹沒在水下的電桿及道路遺跡出現，居民看到消失聚落遺跡浮現，內心感慨，擔心重演3年前水情燈號從黃燈減壓供水，轉為橙燈減量供水，水位探底，昔日村內道路內甕橋重見天日。

3年前5月旱象嚴重，仁義潭水庫蓄水率剩17.5%，庫底淹沒區道路、橋梁浮現，內甕村民看到昔日村內道路、內甕橋重見天日，內心有無限感慨。今年水情雖不比當時嚴重，水公司五區處將水引到蘭潭，但持續天熱少雨，水位直直落，水庫露出乾涸潭底，當年徵收淹沒區電桿浮現，民眾期待天降甘霖，紓解枯旱。

仁義潭用地徵收時的仁義潭自救會發起人江福興說，淹沒區內甕村散居口甕、甕底、過山仔、黃目子腳、凸湖、瓦厝等聚落，多則7 、80戶，少則1、20戶，當年土地徵收價每公頃才13萬元，且每10年調整公告地價，1981年比1971年成長逾5成，但1982年徵收比照1979年 標準，引發居民誓死抗爭，獲當時擔任省主席李登輝重視，增撥1億6000餘萬元補償費，反對抗爭才平息。

江福興說，當時省政府主導建仁義潭，第一批大壩用地1979年徵收，第二批1982年全面徵收，1985年完工蓄水，居民世居聚落包括舊內甕國小，沈入水中，現在水位還未探底，舊內甕國小校園及內甕橋還未浮現。

水公司五區處說，為減少蘭潭、仁義潭取水、延長供水，嘉義區1天用水需30萬噸，每天由台南烏山頭水庫系統支援10萬噸，雲林湖山水庫支援10萬噸，蘭潭仁義潭串聯出水10萬噸，視水情滾動檢討，增加調配量，希望撐過枯水期，呼籲節約用水。

仁義潭蓄水率剩18.95%，徵收淹沒區番路鄉內甕村瓦厝部落，淹沒在水下的電桿及道路遺跡出現，居民看到消失聚落遺跡浮現，內心感慨。記者魯永明／攝影
仁義潭蓄水率剩18.95%，徵收淹沒區番路鄉內甕村瓦厝部落，淹沒在水下的電桿及道路遺跡出現，居民看到消失聚落遺跡浮現，內心感慨。記者魯永明／攝影
仁義潭蓄水率剩18.95%，徵收淹沒區番路鄉內甕村瓦厝部落，淹沒在水下的電桿及道路遺跡出現，居民看到消失聚落遺跡浮現，內心感慨。記者魯永明／攝影
仁義潭蓄水率剩18.95%，徵收淹沒區番路鄉內甕村瓦厝部落，淹沒在水下的電桿及道路遺跡出現，居民看到消失聚落遺跡浮現，內心感慨。記者魯永明／攝影
仁義潭蓄水率剩18.95%，徵收淹沒區番路鄉內甕村瓦厝部落，淹沒在水下的電桿及道路遺跡出現，居民看到消失聚落遺跡浮現，內心感慨。記者魯永明／攝影
仁義潭蓄水率剩18.95%，徵收淹沒區番路鄉內甕村瓦厝部落，淹沒在水下的電桿及道路遺跡出現，居民看到消失聚落遺跡浮現，內心感慨。記者魯永明／攝影
仁義潭蓄水率剩18.95%，徵收淹沒區番路鄉內甕村瓦厝部落，淹沒在水下的電桿及道路遺跡出現，居民看到消失聚落遺跡浮現，內心感慨。記者魯永明／攝影
仁義潭蓄水率剩18.95%，徵收淹沒區番路鄉內甕村瓦厝部落，淹沒在水下的電桿及道路遺跡出現，居民看到消失聚落遺跡浮現，內心感慨。記者魯永明／攝影

仁義潭 烏山頭水庫 蘭潭

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