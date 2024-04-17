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嘉義華泰名品城 規畫騎樓、戲水區
嘉義科學園區帶動鄰近嘉義高鐵特定區發展，華泰名品城子公司格珞麗亞企業日前宣布投入48億元，在高鐵站旁開發2至3層樓大型Outlet商場，昨天在縣府舉辦4方簽約儀式。業者表示，引進逾200間店鋪，第1期預計2028年就會搶先營運，全案2032年完工營運。
縣府經發處表示，業者規畫興建地上2至3層的大型Outlet及1棟停車場，引進國際名品、時裝品牌、家居用品、大型室內美食廣場、主題餐廳、輕食、咖啡廳等店鋪，並規畫親子遊樂區、公益文化空間等多功能區域。華泰名品城董事長梁曙凡解釋，因應南部氣候，此設計與桃園華泰名品城不同，規畫多處騎樓，鄰近家己人公園則設噴泉戲水區。
日前交通部、內政部、縣府、格珞麗亞企業已進行4方簽約、完成公證，縣長翁章梁、華泰大飯店執行長陳炯福、交通部鐵道局長楊正君、內政部地政司長王成機再出席高鐵特區開發經營的簽約記者會。翁章梁說，台積電、華泰名品城陸續宣布進駐，相信未來發展會吸引更多商業投資。
楊正君說，華泰名品城承租土地由內政部、鐵道局及縣府3方共同持有，採50年地上權開發，預估共可有將近10億元租金及權利金，鐵路沿線經濟近年崛起，還有1塊5公頃事業發展用地更接近高鐵嘉義站精華地段，會盡速辦理招商。
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