看見幸福台灣／雲林…智慧城市 閃耀國際

雲林縣2023年底甫拿下第六屆政府服務獎，今年3月更以「IA2IA：從擴增智慧到智能自動化的未來農業」拿下2024智慧城市創新應用獎，又獲得國際ICF組織的認可和肯定，成為2024年全球21大智慧城市「The SMART 21 of 2024」，為全台唯一獲得雙重肯定的縣市。

雲林縣長張麗善上任以來，便以科技提升生活品質，攜手產官學研合作夥伴，積極打造雲林縣成為創新智慧城市，同時抓緊城市轉型的契機，積極打造融合數位智慧和綠色永續的城市。

雲林幸福座標

張麗善表示，雲林縣在寬頻基礎建設、雲林心教育推動在地求學、工作就業、創新事業蓬勃發展、永續智慧等主題願景皆得到ICF國際組織的評比認可，獲選全球21大國際智慧城市的榮譽，是對雲林縣這些年推動智慧城市的肯定，更重要的意義是讓雲林縣首次站上國際舞台，讓世界各城市知道雲林縣是相當重視在地人文與社會，並結合科技創新、協助產業永續發展及提供下一代永續智慧傳承的城市。

2023年縣市幸福指數大調查結果指出，雲林縣幸福指數為47.81，在全台20縣市中（不計金門、連江縣）排名第14名。

在政府統計指數，雲林縣排名第19；其中，「15至64歲就業者占該年齡層民間人口之比率」，雲林縣為69.15%，排名全台第四，表現最優；平均每人居住面積有19.32坪，全台排名第六。表現較弱的指標，包括家戶連網比、15歲以上大專及以上學歷人口比率等。

政府統計數據、民意調查結果

在民意調查部分，雲林縣排名第11；其中，「工作狀況」滿意度為全台各縣市的第一名，「社會聯繫」、「政府作為」二大指標滿意度相對也較高。民眾滿意度較低的指標，包括環境品質滿意度、及生活現況滿意度較低。

為了增加執政的彈性，張麗善也積極爭取擴大員額編制。她表示，以前的農委會現在變成農業部，在組織編制就增加了560人，以前的環保署變成環境部，也增加了200多位員額，中央的組織編制，隨著業務增加，人力須跟著增加；地方政府要承接執行的工作愈來愈多，人力編制卻沒有增加，希望能夠讓地方政府的人力擴充，應該要與時俱進，在員額編制上應該要有所修正。