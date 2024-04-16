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藝閣車出馬！南警呼應「學甲香」拚治安用心良苦
台南學甲慈濟宮著名的「學甲上白礁」廟會遶境活動，明（17）日起一連三天登場，地方連日來熱鬧滾滾，警方更首度加入，打造藝閣車加入遶境隊伍中，用於宣導治安，可謂用心良苦。
學甲香特色以真人藝閣、文武陣頭、全台唯一人力扛行的蜈蚣陣著名，「學甲上白礁」每年農曆3月11日舉辦，並每4年1科，為「學甲刈香」遶境3天擴大舉行，今年安排17至19日登場，刈香3天將遶境學甲、將軍、北門13庄47角頭，參與各村角頭廟宇近60座，路線綿延超過百公里。
學甲警分局說，傳統治安宣導，讓不少鄉親易麻痺，順應在地廟會特色，這次警方結合學甲香在地傳統文化，以「花牌藝閣」搭配「保生愛民護平安、大帝欽警守錢財」標語，執行「反詐、掃毒、婦幼及交通安全」宣導。
為加深民眾防詐觀念，分局製作花牌，由花朵排成「反詐」字體，再結合創新標語，在執行學甲香勤務的遶境隊伍，首度使用行動影音廣告藝閣車，於遶境隊伍及人潮聚集處，播放反詐宣導及婦幼、交通安全宣導影片，警方也結合蜈蚣陣的小神童來送紅包，紅包內有宣導圖卡及兌獎券，讓宣導活動增添趣味。
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