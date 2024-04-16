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台南3大水庫總水量剩4成 市府進行抗旱整備

中央社／ 台南16日電

台南市政府今天統計轄內3座主要水庫合併蓄水率約4成，目前水情雖屬正常，但評估正值度過枯水期關鍵時刻，各單位已進行抗旱整備，加強使用回收水，同時呼籲市民配合節水。

台南市政府水利局透過新聞稿指出，截至中午，曾文－烏山頭水庫合計蓄水量約2.46億立方公尺（蓄水率42.25%），南化水庫蓄水量約2712萬立方公尺（蓄水率30.31%），3座主要水庫總蓄水量約2.73億立方公尺，合併蓄水率約40.66%。

台南市水利局指出，目前台南地區水情正常，尚無去年同期進入橙燈減量供水緊急狀態，相較去年嘉南灌區一期作停灌，今年農業部農田水利署嘉南管理處一期作順利供灌中，累計灌溉量約1.3億立方公尺；春季雜作已完成供灌，累計灌溉量約4000萬立方公尺。

水利局指出，為達農業灌溉節水目標，市府與中央密切掌握氣象資訊監控降雨量及適時調放灌溉水量，目前一期作及雜作用水量已較計畫用水量節省約5500萬立方公尺，預估今年上半年春耕（含一期作及雜作）用水量將可節省約7000萬立方公尺。

水利局說明，除了農業用水加強灌溉節水外，市府持續與中央密切掌握水情變化，啟動各項措施，水利署南水分署今年以來已在水庫集水區進行6次人工增雨，也充分利用近期高屏溪河川流量比去年同期高出1倍，除可正常取水供高雄地區使用，也可清水北送，延長水庫供水時程。

水利局指出，台南水情目前雖為正常，但近期降雨不多，水庫蓄水量持續下降，市長黃偉哲指示各單位啟動加強使用回收水，全市7座水資源回收中心皆設有取水點，每日可供應1萬8000噸經二級處理放流水可供使用，目前平均每日取用量約4200噸，仍有餘裕，並呼籲民眾配合節水。

台南 曾文水庫 水利局 烏山頭水庫

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