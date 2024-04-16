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驚人！嘉義縣銷毀800條違法入境電子煙 累計裁罰近百萬

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣查獲800條違法入境電子煙，依法銷毀並累計裁罰75萬。圖／嘉義縣政府提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
嘉義縣查獲800條違法入境電子煙，依法銷毀並累計裁罰75萬。圖／嘉義縣政府提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

菸害防制新法今年3月22日修正施行上路，全面禁止電子煙及加熱菸攜帶入境，嘉義縣至今累計查獲違法攜帶15案、約800條菸品，裁罰金額共75萬元，衛生局昨至財政部關務署台北關查扣菸品並全數銷毀，衛生局呼籲民眾勿心存僥倖，代購或自用都有罰則。

衛生局長趙紋華說，電子煙含有尼古丁及甲醛、亞硝酸等一級致癌物，有爆炸、致癌等風險，且無法幫助戒菸，海關在新法上路後對進口郵包、快遞貨物嚴格檢查，並對入境旅客隨身行李加強攔查，被海關查獲將沒收銷毀，並依菸害防制法處5萬元罰鍰。

衛生局指出，近期民眾出國意願提高，菸害防制法規定嚴禁攜帶輸入電子煙，不論自用、幫親朋好友代購或跑單幫均不得攜帶入境，違法將依法開罰，如有需求可就近洽詢戒菸合約醫事機構或鄉鎮市衛生所戒菸門診，或可撥打免費戒菸專線0800-63-63-63。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義縣查獲800條違法入境電子煙，依法銷毀並累計裁罰75萬。圖／嘉義縣政府提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
嘉義縣查獲800條違法入境電子煙，依法銷毀並累計裁罰75萬。圖／嘉義縣政府提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
嘉義縣查獲800條違法入境電子煙，依法銷毀並累計裁罰75萬。圖／嘉義縣政府提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
嘉義縣查獲800條違法入境電子煙，依法銷毀並累計裁罰75萬。圖／嘉義縣政府提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義 海關 衛生局

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