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南市登革熱防治開出5罰單 存僥倖心態會吃大虧

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
梅雨季將至，南市登革熱防治加緊腳步，已有5住戶被查到積水容器內有病媒蚊陽性孳生源遭罰。記者鄭惠仁／攝影
梅雨季將至，南市登革熱防治加緊腳步，已有5住戶被查到積水容器內有病媒蚊陽性孳生源遭罰。記者鄭惠仁／攝影

台南市去年登革熱疫情嚴重，整個疫情延續到去年3月6日才宣布解除疫情，不過，仍持續有境外移入病例，為此，南市加強孳生源清除及稽查，並公告從4月1日起，只要查獲陽性孳生源就罰3千至1萬5千元，到目前已經開出5張罰單，包含中西區、安平、新營區都有住戶被罰。衛生局表示，已登場的天溝防治月，會更大力稽查，若有人存僥倖心態就會吃大虧。

南市衛生局表示，2023年台南登革熱疫情共有21529確診病例，直到3月6日因連續31天沒新的確症病例，南市登革熱防治中心才宣布解除登革熱疫情。不過，3月起就有多天炎熱如夏天，適合病媒蚊孳生，因此持續孳清，以及環境、水溝消毒。但還是有住戶疏忽，被查獲庭院積水容器有病媒蚊陽性孳生源，均被開單告發，其中中西區3件、安平、新營各1件。

北區元寶里長許大衛說，去年疫情嚴重，許多住戶都有被噴藥並被噴到怕的經驗，也有人因被發現庭院有病媒蚊陽性孳生源被開罰單，今年宣導期發現大家防範意識大增，都很配合各項孳清與環境整理。住東區黃姓婦人說，該區去年是登革熱熱區，家裡被噴了2次藥，帶來很大不便，也有鄰居被查獲陽性孳生源遭罰3千元，不希望今年再發生這樣狀況，若還有人不當作一回事，會主動拍照檢舉。

衛生局說，今天起到5月15日天溝月，將加強天溝巡查，除了各里有志工會幫忙巡查外，住戶也應主動巡查，若發現立即清理，若因身體關係無法爬高，也告知里長，志工會來幫忙。

台南 疫情 病媒蚊 登革熱 衛生局

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