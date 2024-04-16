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雲林健康活動參與平台上線 民眾獲學分可兌幣及獎品

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為提高民眾與高齡者的健康適能，雲林縣政府打造健康活動參與平台，整合運動、課程、健康檢查等各類活動資訊，民眾參與活動即可獲得健康學分，藉此兌換雲林幣及健康類獎品。記者陳雅玲／攝影
為提高民眾與高齡者的健康適能，雲林縣政府打造健康活動參與平台，整合運動、課程、健康檢查等各類活動資訊，民眾參與活動即可獲得健康學分，藉此兌換雲林幣及健康類獎品。記者陳雅玲／攝影

雲林縣65歲以上長者人口超過20%，為提高民眾與高齡者的健康適能，雲林縣政府打造健康活動參與平台，整合運動、課程、健康檢查等各類活動資訊，去年初期在社區推廣達兩千多人使用，今年正式上線，廣推健康學分，只要參與活動，就能獲得並兌換雲林幣與健康獎品。

縣府計畫處長李明岳表示，由縣府員工帶頭做起，今在縣府舉辦成人健檢、五癌篩檢等整合性篩檢活動，鼓勵縣府員工積極檢視自身健康狀態，並據此使用健康活動參與平台運動，來改善或維持健康狀況。

縣長張麗善今公布雲林縣土庫鎮長陳特凱、宸緯資訊有限公司總經理張詎瓏以及雲林國中老師沈金永為健康活動參與平台宣傳大使，平台將整合各類健康相關活動資訊，包括健康相關的運動、課程以及健康檢查活動等，民眾可搜尋並報名參加感興趣的活動，完成參加活動可獲得健康學分，兌換雲林幣及健康類獎品，健康類獎品都是由認同健康推廣的企業提供，提供企業ESG的投入途徑。

張麗善表示，透過平台一邊鼓勵大家走出來參與活動，增加對健康資訊瞭解，甚至做健康檢查，預防勝於治療，早期發現、早期治療，可以早期恢復健康，希望大家多多推廣，唯有健康才有一切。

雲林科技大學教授鄭博文表示，人都會犯錯，但是犯了過度自信、無知這二個致命錯誤，導致沒有去做健康檢查，也沒有運動，危害的是自己的健康。雲林縣健康活動參與平台網址: https://yunlingo.healthygo.tw/

為提高民眾與高齡者的健康適能，雲林縣政府打造健康活動參與平台，整合運動、課程、健康檢查等各類活動資訊，民眾參與活動即可獲得健康學分，藉此兌換雲林幣及健康類獎品。記者陳雅玲／攝影
為提高民眾與高齡者的健康適能，雲林縣政府打造健康活動參與平台，整合運動、課程、健康檢查等各類活動資訊，民眾參與活動即可獲得健康學分，藉此兌換雲林幣及健康類獎品。記者陳雅玲／攝影

健康檢查 運動 雲林

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