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影／南市防治登革熱首訂天溝防治月 用天溝棒揪出孳生源

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市首訂「天溝防治月」，市長黃偉哲今天把天溝巡查棒交給區公所，啟動巡查與疏通作業，期有效遏阻疫情媒介的散播。台南市首訂「天溝防治月」，市長黃偉哲今天把天溝巡查棒交給區公所，啟動巡查與疏通作業，期有效遏阻疫情媒介的散播。記者鄭惠仁／攝影
台南市首訂「天溝防治月」，市長黃偉哲今天把天溝巡查棒交給區公所，啟動巡查與疏通作業，期有效遏阻疫情媒介的散播。台南市首訂「天溝防治月」，市長黃偉哲今天把天溝巡查棒交給區公所，啟動巡查與疏通作業，期有效遏阻疫情媒介的散播。記者鄭惠仁／攝影

台南透天厝普遍設有天溝，但若積水也成為登革熱病媒蚊孳生溫床，去年登革熱肆虐，發現了這個大問題，市府除了請建商配合，不要設置天溝，也把天溝巡查列入登革熱防治重點，今年首訂「天溝防治月」，市長黃偉哲今天把天溝巡查棒交給區公所，啟動巡查與疏通作業，期有效遏阻疫情媒介的散播。

黃偉哲表示，今年東南亞、中南美登革熱疫情嚴重，更勝於往年，其中巴西確診病例已超過1百萬。上周南市平均溫度31度，是近年來平均高溫最早出現的一年，代表病媒蚊活動也隨著氣溫上升愈趨頻繁，因此，必須提早啟動登革熱防治作業。

黃偉哲說，天溝等隱性孳生點，因不易發現積水，時常造成登革熱案例居高不下，是登革熱防治工作的大挑戰，為此，市府除改善既有天溝的管理與功能系統，還必須運用「天溝探測棒」等儀器，才能有效降低病媒蚊孳生。

衛生局表示，「天溝」可稱為屋簷排水槽，在下大雨時，因其雨水可以順著集水槽流向排水管，並直接導向排水溝或是儲水桶，故可避免雨勢過大時地面積水，且可將雨水再利用。但天溝常因缺乏定期清淤及維護，導致積水成為登革熱病媒蚊孳生的溫床，有鑑於此，登革熱防治中心特製作一批簡易型「天溝探測棒」，讓各里志工隊於巡視天溝時，能夠更方便且安全地使用與操作，且可大幅降低志工巡查天溝時攀爬跌倒的危險率，改善且提升天溝管理作業效益。

衛生局指出，數據顯示，第14周誘卵桶平均陽性率14.7%，比上期增加2674粒，比去年同期增加1490粒，顯見蚊蟲已蠢蠢欲動。 由於天氣漸漸入夏溫暖，正適合蚊蟲繁殖，因此，民眾務必把握梅雨季前的時間，落實「巡、倒、清、刷」之防治作業，以增強全市的防治量能。更多相關資料請查詢https://goo.gl/p1Qiqc或撥打1922防疫專線。

台南市首訂「天溝防治月」，市長黃偉哲今天把天溝巡查棒交給區公所，啟動巡查與疏通作業，期有效遏阻疫情媒介的散播。記者鄭惠仁／攝影
台南市首訂「天溝防治月」，市長黃偉哲今天把天溝巡查棒交給區公所，啟動巡查與疏通作業，期有效遏阻疫情媒介的散播。記者鄭惠仁／攝影

台南 病媒蚊 登革熱 衛生局 黃偉哲

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