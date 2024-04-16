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民進黨地方黨部主委下月改選 雲嘉三人搶先登記

聯合報／ 記者陳雅玲李宗祐／連線報導
民進黨雲林縣黨部前主委廖丁賜昨登記再度參選黨部主委。圖／民進黨雲林縣黨部提供
民進黨雲林縣黨部前主委廖丁賜昨登記再度參選黨部主委。圖／民進黨雲林縣黨部提供

民進黨地方黨部主委5月26日改選，昨起開放登記，綠營在雲林多次選舉落敗，立委只剩劉建國1人獨撐，事涉2026大選布局，被視為親劉的雲縣黨部前主委廖丁賜昨登記參選。另，嘉縣東石鄉代表徐明勳登記參選嘉縣主委、嘉市黨部主委黃露慧胞弟黃大祐登記盼接棒服務，皆屬與現任主委同陣營。

廖丁賜曾任兩屆雲縣黨部主委，女兒廖秋萍是西螺鎮長，也是劉建國「好央甲」服務團隊成員，擔任主委期間曾帶領綠營贏下雲林2席立委。廖說，若當選希望讓黨部擴大組織、深入基層，團結贏回2026雲林執政權及五合一選舉。1名綠營地方人士說，目前未聽說有親近前立委蘇治芬的人選有意角逐主委。

徐明勳曾任東石鄉代表會主席，現任鄉代以外，也是東石鄉體育會理事長、民進黨嘉縣黨部評議委員召集人、嘉縣警局義勇交通隊中隊長等。熟知綠營在地黨務的人說，徐與前立委陳明文屬同陣營，黨內還未聽聞有其他人會參選主委。

嘉市黨部主委黃露慧胞弟黃大祐，昨登記參選嘉市黨部主委。圖／民進黨嘉市黨部提供
嘉市黨部主委黃露慧胞弟黃大祐，昨登記參選嘉市黨部主委。圖／民進黨嘉市黨部提供

嘉市黨部兩年前主委改選，「黃家」市議員黃露慧和立委王美惠陣營廝殺，甚至互相提告，黃露慧胞弟、現任議員黃大祐盼接棒，他說，歡迎所有符資格的黨員參與黨內選舉，並希望良性競爭，避免攻擊抹黑對手。對於是否再推人參選，王美惠昨僅回「沒有」。

東石 雲林

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