嘉縣農機展吸引35萬人次參觀 活動熱絡撞斷消防栓
在嘉義縣舉辦的2024台灣國際農業機械暨資材展今天下午閉幕，3天活動吸引近35萬人次參觀，疑參觀人潮熱絡，停車場出入口消防栓還被撞斷，瞬間水花四濺，縣府已緊急派人維修。
嘉義縣政府表示，經中華電信區域人潮客群分析系統計算，3天活動期間吸引來自全台各地的農友，累積近35萬人次參觀人潮，現場成交量不斷，交易金額超過 4.5 億元。
縣長翁章梁表示，希望透過農機展，讓更多人看見台灣農業的進步，對於未來農機國際化也有很大的幫助；從事農業工作者能在逛展覽同時，找到適合自己的工具；就算沒有消費，一般民眾也能在展覽中獲得新知，更加認識台灣農業的發展。
縣府表示，本年度展出農機具，從種植、栽培管理、收穫及採後處理，都是最新研發的成果，除了可使農民達到省工、省時、省力，更能達到提高作物產量與品質增加農民收益。
台灣農業機械同業公會理事長林瑞峰表示，本次農機公會主辦台灣最專業的農業機械展，規畫5大區，包含智慧農業展示區、多元農機展示區、智能農機展示區、創新農機展示區、農特產品區，非常豐富多元。許多業者均會選擇在本次活動展示新型機械設備、資材。而今年現場各項商品交易、成果豐碩；預估除現場交易之外，展覽過後所延續的交易額估計更可達 1.5億元以上。
可能是參觀農機展的民眾太過熱絡，臨時停車場出入口的一處消防栓下午被撞斷，噴出水花四濺，警方、消防局人員現場維護交通，並聯絡工程單位搶修。
民眾指出，這個消防栓位置正好位於臨時停車場出入口，車輛進出時一不注意就會擦撞，曾向主辦單位反應過，果然今天就發生撞斷意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言