嘉大農學院蝶蘭百株匯愛成河 送愛到花東

嘉義大學農學院園藝技藝中心與動物試驗場無償捐出100株蝴蝶蘭與50瓶嘉大鮮乳積極響應花蓮賑災愛心捐款，即日起至嘉大合作社捐款滿100元即可領取1株蝴蝶蘭作為紀念，或認購1瓶嘉大鮮乳合作社即捐出100元，希望匯聚八方愛心，緩地震之急難。

農學院院長沈榮壽表示，花蓮是台灣東部農業重鎮，自然環境與地理景觀上更堪稱世界瑰寶，但歷經4月3日大地震後，各類型基礎建設皆有不同程度受損，前期搶救與後期重建亟需大量人力及物力長期支援，期盼以院內學生實習農特產品為引玉之磚，發起百人百元小額募款活動，匯愛成河，助花蓮重建家園。

嘉大校長林翰謙表示，這次地震東部山區聯外交通嚴重受損，幸賴國人大愛相助，但各類重建之路十分漫長，發揮聚沙成塔的力量，落實團結「力量心」、互相「關懷心」、抱持「同理心」及和諧「愛校心」的嘉大心精神，為東台灣送上祝福。